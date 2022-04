Die Feu­er­wehr Laa­kir­chen wur­de am Sams­tag zu einer Tier­ret­tung in die Ber­na­schek­stra­ße geru­fen. Eine Kat­ze hat­te sich in einem Wald­stück in lich­te Höhe ver­irrt und konn­te den hohen Baum nicht mehr ohne Hil­fe verlassen.

Die Mann­schaft der Feu­er­wehr setz­te schließ­lich eine drei­tei­li­ge Schie­be­lei­ter ein. Anfangs wur­de die Kat­ze auf Höhe der Lei­ter ver­bracht, anschlie­ßend konn­te der Aus­rei­ßer wie­der unver­letzt und sicher auf den Boden gebracht wer­den. (Bericht & Fotos: Feu­er­wehr Laakirchen)