Klima-Film in Lenzing-Thank you for the rain am 19. April um 19:30

Die nor­we­gi­sche Doku­men­tar­fil­me­rin Julia Dahr drück­te einem kenia­ni­schen Klein­bau­ern eine Kame­ra in die Hand und der doku­men­tier­te 5 Jah­re lang, wie der Kli­ma­wan­del sei­ne Exis­tenz bedroht.

In sei­nem Video­ta­ge­buch kommt die Dür­re genau­so vor wie die Sturz­flu­ten, die alles mit sich rei­ßen und die Bemü­hun­gen der Bau­ern, die ver­hee­ren­den Fol­gen ein­zu­däm­men. Schließ­lich fährt er als Klein­bau­ern­ver­tre­ter zur Pari­ser Kli­ma­kon­fe­renz. Ein Film über die dra­ma­ti­schen Aus­wir­kun­gen der kli­ma­ti­schen Ver­än­de­run­gen, über Enga­ge­ment und land­wirt­schaft­li­che Her­aus­for­de­run­gen. Anschlie­ßend an die Vor­füh­rung gibt es noch ein Film­ge­spräch mit Katha­ri­na Hai­der (Soli­da­ri­sche Land­wirt­schaft am Bele­hof Rut­zen­moos) und Sybil­le Chia­ri (Kli­ma- und Nachhaltigkeitskommunikatorin).

Ver­an­stal­ter: ÖBV-Regio­nal­grup­pe Vöcklabruck

Wann? Di, 19. April 2022,

Beginn: 19.30 Uhr

Wo? Kino Lenzing