Laakirchens Stadtkernentwicklung nimmt Fahrt auf

“Unser gemein­sa­mes Ziel ist es, unser Stadt­zen­trum so zu gestal­ten, dass es zu einer ech­ten Begeg­nungs­zo­ne wird, zum belieb­ten Treff­punkt für unse­re Bürger/innen und dar­über hin­aus auch einen wirt­schaft­li­chen Impuls für die gan­ze Regi­on setzt”, so umreißt Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger das im Herbst 2021 gestar­te­te Pro­jekt “Stadt­kern­ent­wick­lung”. Das Stadt­ober­haupt ist zuver­sicht­lich, dass die ambi­tio­nier­te Arbeit des ein­ge­setz­ten Pro­jekt­teams Früch­te trägt: “So weit, so kon­kret und vor allem in so gro­ßer Über­ein­stim­mung waren wir in der Stadt­kern­ent­wick­lung noch nie!”

Brei­te poli­ti­sche Zustim­mung

Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger und das Stadt­gre­mi­um haben einen Pro­zess ange­sto­ßen, um die Ent­wick­lung des Stadt­kerns vom Rat­haus bis zu den soge­nann­ten “Atz­lin­ger-Grün­den” sowie vom heu­ti­gen Stand­ort des Krie­ger­denk­mals über die Kra­nich­ste­ger-Lan­des­stra­ße hin­aus bis zum Nah­ver­sor­ger “BIL­LA” vor­an­zu­brin­gen. Denn durch eine geziel­te Innen­stadt­ent­wick­lung kön­nen brach­lie­gen­de Poten­tia­le wie­der genutzt und zen­trums­na­he Zonen neu belebt werden.

Dazu wur­de ein Pro­jekt­team gegrün­det, das unter der Feder­füh­rung der Arbeits­ge­mein­schaft der Archi­tek­ten Mag. Georg Hoch­leit­ner (Laa­kir­chen) und Mag. Mar­tin Les­jak vom renom­mier­ten Büro INNO­CAD aus Graz, sämt­li­che Ent­wick­lungs­schrit­te von der Pla­nung bis zur Umset­zung lei­tet. Ein­hel­lig hat der Stadt­rat dafür 350.000 Euro an Bud­get­mit­teln für das Jahr 2022 zur Ver­fü­gung gestellt. Der Grund­satz­be­schluss für das vom Archi­tek­ten­team vor­ge­leg­te Kon­zept wur­de am 2. Febru­ar von drei der vier ver­tre­te­nen Frak­tio­nen gefasst.

Um größt­mög­li­che Trans­pa­renz zu gewähr­leis­ten, hat der Gemein­de­rat auch einen Stadt­kern­ent­wick­lungs­aus­schuss, dem je ein Ver­tre­ter der Gemein­de­rats­frak­tio­nen ange­hört, geschaf­fen, der über die Pro­jekt­ent­wick­lung lau­fend infor­miert wird.

Gesamt­kon­zept wird modu­lar umgesetzt

“Der gro­ße Vor­teil die­ses Pro­jek­tes liegt dar­in, dass es ein Gesamt­kon­zept gibt, dass aber in Schrit­ten umge­setzt und auch sofort begon­nen wer­den kann”, erklärt Bür­ger­meis­ter Feicht­in­ger die beab­sich­tig­te Vor­gangs­wei­se. So wur­den bereits kon­kre­te Auf­trags­ver­ga­ben im Gemein­de­rat beschlos­sen, dar­un­ter die Beauf­tra­gung des Archi­tek­ten-Teams und der Fach­pla­ner für Geo­me­ter, Ver­kehrs­pla­nung und Bestands­auf­nah­men gemein­de­ei­ge­ner Gebäu­de, wel­che in die Stadt­kern­ent­wick­lung ein­be­zo­gen wer­den. Wei­ters gibt es auch die Zusa­ge, dass das Fell­ner- und Mes­ner­haus ins Pro­gramm der euro­päi­schen Kul­tur­haupt­stadt “Salz­kam­mer­gut 2024” auf­ge­nom­men werden.

Ver­kehrs­be­ru­hi­gung im Stadtkern

Wesent­lich für das Gesamt­kon­zept ist eine Ver­kehrs­be­ru­hi­gung der Stra­ßen­zü­ge des Stadt­kerns. Hier gab es bereits sehr kon­struk­ti­ve Gesprä­che mit der Lan­des­stra­ßen­ver­wal­tung. Eben­so hat sich die Raum­ord­nungs­ab­tei­lung des Lan­des hin­sicht­lich einer Wohn­be­bau­ung und Schaf­fung eines neu­en Stadt­parks auf den “Atz­lin­ger-Grün­den” posi­tiv geäu­ßert. Dort soll auch ein teils öffent­li­ches Park­deck geschaf­fen wer­den, das mit­tels Unter­füh­rung der Bahn­tras­se mit dem Stadt­kern fuß­läu­fig ver­bun­den wer­den könn­te. Sei­tens der ÖBB wur­de die­se Mög­lich­keit bereits eingeräumt.

Neu­er Stand­ort für Kriegerdenkmal

Da der heu­ti­ge Stand­ort des Krie­ger­denk­mals als hin­künf­ti­ger Markt­platz bzw. zen­tra­ler Treff­punkt für Ver­an­stal­tun­gen ange­dacht ist, soll das Denk­mal ver­setzt wer­den. Zudem besteht drin­gen­der Hand­lungs­be­darf, da der dar­un­ter befind­li­che Lösch­was­ser­be­häl­ter saniert wer­den muss. “Ich habe des­halb vor­ge­schla­gen, dass das Krie­ger­denk­mal am Orts­fried­hof einen neu­en, wür­di­gen Platz fin­den soll”, erklärt das Stadtoberhaupt.

Leer­stän­de behe­ben und Zen­trum beleben

Par­al­lel zu den Gesprä­chen mit den zustän­di­gen Behör­den hin­sicht­lich Ver­kehrs­lö­sun­gen und Hoch­wass­ser­ab­lei­tung ste­hen wirt­schaft­li­che The­men im Focus der nächs­ten Wochen. Vor allem sol­len Kon­zep­te, den Leer­stand zu behe­ben, ent­wi­ckelt wer­den, wobei die Palet­te der Ideen von “Woh­nen auf Zeit”, Co-Working oder inno­va­ti­ve Mög­lich­kei­ten zum Aus­bau von Nah­ver­sor­gern bzw. der Imple­men­tie­rung von Dienst­leis­tern im Zen­trum reicht.

Quel­le: Stadt­ge­mein­de Laakirchen