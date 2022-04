Lange Nacht der Bibliotheken in Seewalchen-Gemeinsam basteln-Geschichten lauschen-Fotos schauen

Am Sams­tag, den 30. April fin­det in ganz Ober­ös­ter­reich die Lan­ge Nacht der Biblio­the­ken statt. Auch in der Biblio­thek See­wal­chen wird an die­sem Abend das Licht bis spät in die Nacht hin­ein bren­nen. Ein tol­les, abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm wird dafür sor­gen, dass kei­ne Lan­ge­wei­le auf­kommt. Und das alles bei FREI­EM EINTRITT!

Los geht es schon um 18 Uhr für die Klei­nen: mit ihnen bau­en wir Insektenhotels.Anschließend liest um 20 Uhr der bekann­te See­walch­ner Autor, Her­aus­ge­ber und Buch­händ­ler Erich Wei­din­ger Geschich­ten für Kinder.Um 21 Uhr rich­tet er sich dann an die Erwach­se­nen und wird Aus­schnit­te aus sei­nem neu­es­ten Kri­mi „See­len­blick“ zum Bes­ten geben.

Um 21:30 wird mit Hel­mutt Witt­mann eine wei­te­re bekann­te Per­sön­lich­keit die Büh­ne betre­ten. Der haupt­be­ruf­li­che Mär­chen­er­zäh­ler aus dem Alm­tal wird das Publi­kum mit Mär­chen von Lust und Lie­be in sei­nen Bann zie­hen und unter­hal­ten. Anschlie­ßend kann noch bis open end geplau­dert und getratscht wer­den. Durch­lau­fen­de Foto­prä­sen­ta­tio­nen (Atter­see- und Rei­se­im­pres­sio­nen) wer­den wei­ter­hin für Unter­hal­tung sorgen.

Das Biblio­theks­team freut sich Sie end­lich wie­der bei ein­mal bei uns in der Biblio­thek begrü­ßen zu dürfen!