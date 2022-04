Mit Pfefferspray gegen aggressiven Alkolenker

In Laa­kir­chen hat die Poli­zei einen Alko­len­ker gestoppt. Als die Poli­zis­ten den Mann zum Alko­mat­test auf­for­der­ten, zün­de­te sich der Mann lie­ber eine Ziga­ret­te an, ver­wei­ger­te den Test und wur­de aggres­siv, berich­tet die Poli­zei. Der Mann wur­de unter Ein­satz von Pfef­fer­spray festgenommen.

Im Bereich Obern­dorf in Laa­kir­chen fiel am 19. April 2022 kurz nach 20:00 Uhr den Poli­zei­be­am­ten ein PKW-Len­ker samt Anhän­ger auf, wel­ches mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit in Schlan­gen­li­ni­en fuhr. Der Len­ker reagier­te vor­erst auf kei­ne Anhal­te­ver­su­che mit­tels Blau­licht, Fol­ge­ton­horn oder Anhal­te­stab. Im Gegen­teil, er erhöh­te noch sei­ne Geschwin­dig­keit und fuhr wei­ter Rich­tung Kirch­ham. Dabei setz­te er meh­re­re Über­tre­tun­gen und fuhr zudem mit­ten auf der Fahrbahn.

Alko­vor­test ergab über 2 Promille

Nach etwa fünf Minu­ten hielt er letzt­end­lich doch auf einer Gemein­de­stra­ße in Gschwandt an. Der Alko­vor­test beim 25-jäh­ri­gen Len­ker aus dem Bezirk Gmun­den ergab einen Wert von über 2 Pro­mil­le, wes­halb er zu einem Alko­mat­test auf­ge­for­dert wur­de. Nach der ent­spre­chen­den Beleh­rung zün­de­te sich der Mann jedoch eine Ziga­ret­te an und ver­wei­ger­te somit den Alkomattest.

Alko­len­ker wur­de immer aggres­si­ver — Pfef­fer­spray bei Fest­nah­me notwendig

Als der Mann dar­über in Kennt­nis gesetzt wur­de begann er zuneh­mend aggres­si­ver zu wer­den, schrie laut her­um und ges­ti­ku­lier­te wild mit den Armen. Trotz mehr­ma­li­ger Ver­su­che den Mann zu beru­hi­gen blieb die­ser wei­ter­hin aggres­siv. Als er letzt­end­lich trotz mehr­ma­li­ger Abmah­nung auf aggres­si­ve Art und Wei­se auf die Beam­ten zuging muss­te der Pfef­fer­spray gegen ihn ein­ge­setzt werden.

Der Len­ker, der zudem kei­ne gül­ti­ge Lenk­be­rech­ti­gung für die Klas­se B+E besitzt, wur­de fest­ge­nom­men, der Füh­rer­schein vor­läu­fig abge­nom­men und er wird mehr­fach ange­zeigt, berich­tet die Polizei.