Am 23.4.2022 leg­ten sechs Was­ser­ret­ter erfolg­reich die Prü­fung zum Nau­tik­in­struk­tor ab.Ein Nau­tik­in­struk­tor ist der „Fahr­leh­rer“ für die Schiffs­füh­rer­aus­bil­dung in der Öster­rei­chi­schen Wasserrettung.

Sie schu­len und über­prü­fen regel­mä­ßig die Fähig­kei­ten der rund 280 Schiffsführer*innen in den 23 Orts­stel­len in Ober­ös­ter­reich . Daher sind neben nau­ti­schem Wis­sen und Kön­nen auch didak­ti­sche Fähig­kei­ten Vor­aus­set­zung, um die zukünf­ti­gen Auf­ga­ben bes­tens erfül­len zu kön­nen. All das wird am Ende der Aus­bil­dung durch die Bun­des­lei­tung geprüft, so gesche­hen am 23.4.2022 am Attersee.

Neben wei­te­ren Kandidat*innen aus dem gan­zen Bun­des­ge­biet, gra­tu­lie­ren wir den 6 Teil­neh­mern aus Ober­ös­ter­reich recht herzlich.