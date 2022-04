PKW Überschlag auf der Westautobahn

Eine 39-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den fuhr mit ihrem Pkw am 30. April 2022 gegen 8:30 Uhr auf der A1 West­au­to­bahn Rich­tung Salz­burg. Im Gemein­de­ge­biet von Ober­wang geriet die Frau aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che am Beginn eines Bau­stel­len­be­rei­ches mit ihrem Fahr­zeug nach rechts auf den anstei­gen­den Beginn einer Betonleitschiene.

Fahr­zeug über­schlug sich mehrfach

Das Auto wur­de in die Luft geschleu­dert. Anschlie­ßend über­schlug sich der Wagen mehr­mals und blieb am Fahr­bahn­tei­ler des Gegen­ver­kehrs­be­rei­ches lie­gen. Die Frau wur­de leicht ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert. Sei­tens der Feu­er­wehr wur­de die Unfall­stel­le abge­si­chert, aus­tre­ten­de Flüs­sig­kei­ten gebun­den und das her­bei­ge­ru­fe­ne Abschlepp­un­ter­neh­men bei der Ber­gung unter­stützt. (Quel­le: FF St. Georgen)