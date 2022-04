Postpartner im Tourismusbüro Vöcklabruck schließt

Das Stadt­mar­ke­ting Vöck­la­bruck steht nach drei Jah­ren nicht mehr als Ver­trags­part­ner für die Post­part­ner­stel­le in der Innen­stadt zur Ver­fü­gung, Der Post­part­ner im Tou­ris­mus­bü­ro schließt am 30. Juni 2022.

2019 fiel die Ent­schei­dung der POST AG, die Post­fi­lia­le der Bezirks­haupt­stadt vom Stadt­zen­trum in die VARE­NA zu ver­le­gen. Um Bürger:innen in der Innen­stadt nach wie vor eine Post­ver­sor­gung anbie­ten zu kön­nen, hat das Stadt­mar­ke­ting Vöck­la­bruck auf Drän­gen der Kom­mu­nal­po­li­tik hin im Juli 2019 die Auf­ga­be als Ver­trags­part­ner für eine Post­part­ner­stel­le im Tou­ris­mus­bü­ro angenommen.

Die Räum­lich­kei­ten im Tou­ris­mus­bü­ro Vöck­la­bruck am Gra­ben 8 wur­den vom Mie­ter, dem dama­li­gen Tou­ris­mus­ver­band Vöck­la­bruck, gegen Betei­li­gung an den Miet­kos­ten zur Ver­fü­gung gestellt.

Bei­de Orga­ni­sa­tio­nen haben der Auf­ga­be unter den Bedin­gun­gen zuge­stimmt, dass der Post­part­ner sich sel­ber trägt und weder das lau­fen­de Bud­get des Ver­ei­nes Stadt­mar­ke­ting noch der regu­lä­re Büro­be­trieb im Tou­ris­mus­bü­ro dar­un­ter lei­den wer­den. In bei­den Berei­chen kam es jedoch in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zu erheb­li­chen Beeinträchtigungen:

Auf­grund der von der Bun­des­re­gie­rung ver­ord­ne­ten Schlie­ßun­gen wäh­rend aller Lock­downs, von denen auch der Post­part­ner im Tou­ris­mus­bü­ro betrof­fen war, kam es zu beträcht­li­chen Umsatz­ein­bu­ßen und Mehr­auf­wand in der Verwaltung.

Dazu kommt die Erkennt­nis, dass sich die geteil­te Flä­che im Tou­ris­mus­bü­ro weder für Kund:innen noch für Mitarbeiter:innen der zwei par­al­lel lau­fen­den Betrie­be Post­part­ner und Tou­ris­mus­bü­ro eig­net. Hohe Kun­den­fre­quenz, stei­gen­der Bedarf an Lager­flä­chen beim Post­part­ner und räum­li­cher Enge sind dafür eini­ge der Grün­de. Zudem hat der Tou­ris­mus­ver­band Haus­ruck­wald in sei­ner Eigen­schaft als Haupt­mie­ter der Räum­lich­kei­ten Eigen­be­darf der aktu­ell genutz­ten Flä­che ab Juli 2022 gemeldet.

All die­se Umstän­de führ­ten schluss­end­lich zur Ent­schei­dung des Stadt­mar­ke­tings, den Ver­trag als Post­part­ner mit der POST AG zu kün­di­gen und den Post­part­ner 4839 unter Ein­hal­tung aller Fris­ten mit 30. Juni 2022 zu schließen.

Obwohl auf vie­len Wegen gemein­sam ver­sucht, wur­de im ver­gan­ge­nen Jahr lei­der kei­ne Lösung für eine Wei­ter­füh­rung der Post­part­ner­stel­le in der Innen­stadt gefun­den. Die jeweils agie­ren­den Per­so­nen sowohl in der Kom­mu­nal­po­li­tik als auch bei der POST AG wuss­ten jeder­zeit über die Situa­ti­on Bescheid, alle oben ange­ge­be­nen Punk­te bzw. Schrit­te wur­den immer vor­ab kom­mu­ni­ziert und abgesprochen.

Inter­es­sen­ten, deren Betrieb sich für eine Nach­fol­ge als Post­part­ner in der Innen­stadt eig­nen wür­de, dür­fen sich ger­ne direkt an die Stadt­ge­mein­de Vöck­la­bruck oder an die POST AG wenden.

Die Mit­ar­bei­te­rin­nen des Post­part­ners im Tou­ris­mus­bü­ro wur­den recht­zei­tig über die Been­di­gung bzw. die Schlie­ßung infor­miert. Die­se Ankün­di­gung hat nun bereits zu per­so­nel­len Ver­än­de­run­gen geführt.

Ab 19. April 2022 bis 30. Juni 2022 wird es beim Post­part­ner im Tou­ris­mus­bü­ro nur mehr ein­ge­schränk­te Öff­nungs­zei­ten geben:

Öff­nungs­zei­ten Post­part­ner ab 19. April 2022: MO-FR 08:30–12:30

Zitat Peter Scho­bes­ber­ger, Bür­ger­meis­ter Vöcklabruck:

„Ich fin­de es scha­de, dass mit dem Post­part­ner im Tou­ris­mus­bü­ro kei­ne dau­er­haf­te Lösung gefun­den wer­den konn­te. Mein Appell gilt den Ver­ant­wort­li­chen der Post AG alles zu tun, um eine zen­trums­na­he Lösung schnellst­mög­lich zu fin­den.“

Zitat Eli­as Gavi­no-Schla­ger, Geschäfts­füh­rer Tou­ris­mus­ver­band Hausruckwald:

„Ich möch­te mich bei den Mit­ar­bei­te­rin­nen im Tou­ris­mus­bü­ro bedan­ken. Die geteil­te Nut­zung der Büro­räum­lich­kei­ten hat der Beleg­schaft vie­les abver­langt. Ihr Ein­satz und ihre Bereit­schaft haben den Start der Post Part­ner­schaft im Juli 2019 erst mög­lich gemacht.

In Erin­ne­rung möch­te ich rufen, dass es Auf­ga­be und Ver­ant­wor­tung des bör­sen­no­tier­ten, staat­li­chen Unter­neh­mens Post AG ist, die Post Dienst­leis­tun­gen in Öster­reich flä­chen­de­ckend anzu­bie­ten. Frag­wür­di­ge Stand­ort­ent­schei­dun­gen und das Modell der Post Part­ner­schaft wäl­zen die­se Ver­ant­wor­tung auf Unter­neh­men und öffent­li­che Insti­tu­tio­nen ab.“

Zitat Eli­sa­beth Kölb­lin­ger, Vie­ze­bür­ger­meis­tern & Wirt­schafts­re­fe­ren­tin Vöcklabruck

“Zum Glück gab es in den letz­ten 3 Jah­ren wenigs­ten noch einen Post­part­ner im alten Post­ge­bäu­de. Die Suche nach einem geeig­ne­tem Lokal sowie einem Trä­ger gestal­tet sich — genau­so wie vor 3 Jah­ren — extrem schwie­rig. Ich wer­de mich aber wei­ter­hin dafür ein­set­zen, dass es wie­der eine Post­fi­lia­le als wich­ti­ge Ver­sor­gung und Fre­quenz­brin­ger im Stadt­zen­trum geben soll.”

Quel­le: Stadt­mar­ke­ting Vöcklabruck