Räumungsübung Volksschule und Kindergarten der FF Atzbach

End­lich durf­te die FF Atz­bach nach zwei Jah­ren Pau­se auch den Kin­der­gar­ten wie­der besuchen.

Zuerst gab es mal ein Ken­nen­ler­nen bei einer Vor­stel­lungs­run­de in den Grup­pen. Dabei wur­de mit den Kin­der bespro­chen was man bei der Feu­er­wehr so alles braucht und für was die Feu­er­wehr alles gebraucht wird. Danach wur­de eine gemein­sa­me Räu­mungs­übung durch­ge­führt und als Abschluss durf­te natür­lich eine Run­de mit den Feu­er­wehr­au­tos nicht feh­len. Es war sehr schön die Begeis­te­rung der Kin­der für die Feu­er­wehr nach so lan­ger Zeit wie­der mal erle­ben zu kön­nen. Dan­ke für das Leb­ku­chen­herz das wir vom KIGA bekom­men haben und dan­ke den Kame­ra­den die sich dafür Zeit und Urlaub genom­men haben!