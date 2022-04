Schüler*innen verbringen Zeit mit ukrainischen Kindern und Jugendlichen

Am 30. März star­te­te an den Don Bosco Schu­len in Vöck­la­bruck eine beson­de­re Initia­ti­ve. Die Schüler*innen der vier­ten Klas­se der Bil­dungs­an­stalt für Ele­men­tar­päd­ago­gik mach­ten sich nach St. Geor­gen im Atter­gau auf, um dort mit 73 ukrai­ni­schen Kin­dern und Jugend­li­chen einen gemein­sa­men Nach­mit­tag zu ver­brin­gen. Es war das ers­te Ken­nen­ler­nen – wei­te­re Tref­fen sind bereits geplant.



Die sie­ben- bis 17-jäh­ri­gen Wai­sen­kin­der aus der ost­ukrai­ni­schen Stadt Donezk sind seit Mit­te März mit vier Begleit­per­so­nen in Öster­reich. Für den Besuch haben die Schü­le­rin­nen gemein­sam mit den Leh­re­rin­nen für Hort­er­zie­hung ver­schie­de­ne Spie­le und Bas­tel­ma­te­ri­al vor­be­rei­tet. So fer­tig­ten sie im Unter­richt eigens ein Spiel zur Sprach­ver­stän­di­gung an, dass an die­sem Nach­mit­tag nicht nur für Wis­sens­ver­mitt­lung, son­dern bei allen für gute Lau­ne sorgte.

Die Ver­stän­di­gung mit den Kin­dern und Jugend­li­chen lief völ­lig unkom­pli­ziert. Vie­le von ihnen kön­nen Eng­lisch oder man behalf sich mit diver­sen Über­set­zungs­ap­ps sowie mit Hän­den und Füßen. „Vie­le Kin­der waren sehr offen und moti­viert, mit uns zu spie­len. Sie haben sich so über Klei­nig­kei­ten gefreut“, so das Fazit einer Schü­le­rin. Gro­ßes Inter­es­se bei den Kin­dern fand auch das Mate­ri­al zum Knüp­fen von Loom-Bän­dern – Freundschaftsbändern.

Beglei­tet wur­den die Schüler*innen von Direk­to­rin Mar­git Gangl und der Fach­leh­re­rin für Kin­der­gar­ten­di­dak­tik, Karin Bau­mann. Den Kon­takt zur Schu­le hat eine Pri­vat­in­itia­ti­ve und die Pfar­re St. Geor­gen her­ge­stellt. „Sowohl die Schüler*innen als auch unse­re Leh­re­rin­nen und Leh­rer haben sich sofort bereit erklärt, hier mit­zu­ma­chen“, berich­tet Mar­git Gangl. „Die ers­ten Kon­tak­te sind geknüpft und alle freu­en sich auf eine Fort­set­zung. Es ist schön zu sehen, dass es unse­ren Schüler*innen gelun­gen ist, mit ein­fa­chen Mit­teln Freu­de, Spaß und ein Gefühl der Nächs­ten­lie­be und Sicher­heit an die Kin­der und Jugend­li­chen aus der Ukrai­ne wei­ter­zu­ge­ben. Für die nächs­ten Tref­fen sind wie­der Spie­le, aber auch gemein­sa­mes Essen, Bewe­gung und Sport im Frei­en sowie Sprach­för­de­rung und krea­ti­ves Gestal­ten geplant.“