Stocksport Gschwandt-Tapfer gekämpft und leider verloren!

Nicht nach Plan ver­lief am ver­gan­ge­nen Frei­tag den 1.4.2022 die ers­te OÖ Lan­des­li­ga Begeg­nung im Stock­sport zwi­schen der UNI­ON Gschwandt und UNI­ON Schwein­bach in der Stock­sport­hal­le Gschwandt.

Hoch­mo­ti­viert tra­ten die acht Stock­schüt­zen vor ca 50 Zuschau­ern zum Match an. Die Gäs­te mit den Schüt­zen Georg MÜL­LER, Johan­nes MINICH­BER­GER, Harald LANG und Han­nes GAFFL waren anfangs gegen die „GSCHWANDT­NER BUAM“ mit Moor Wal­ter PRÜ­WAS­SER und den Stock­schüt­zen Chris­ti­an GUMPL, Wal­ter GEBETS­BER­GER und Wil­fried WIM­MER eher unsi­cher, began­nen aber gleich mit Treff­si­cher­heit zu punk­ten. Lei­der hat­ten die Haus­herrn bei eini­gen Schüs­sen Stock,- und Tau­ben­pech und lie­ßen wert­vol­le Punk­te lie­gen. So kam es auch nach Zwei Run­den zum Ergeb­nis von 0:4 Spiel Punk­te für UNI­ON Schweinbach.

Nach einer kur­zen Pau­se gelang dann in Run­de 3 ein Untent­schie­den zum 1:5 und die Hoff­nung auf einen even­tu­el­len Erfolg der Gschwandt­ner auf ein Ergeb­nis Unent­schie­den leb­te wei­ter. Doch auch die Run­de vier schrieb etwas ande­res und so war mit einem 1:7 für Schwein­bach bereits alles klar. Da nütz­te auch ein 22:8 Stock­punk­te­er­geb­nis für die Gschwandt­ner Schüt­zen in der Schluss­run­de nichts und die Nie­der­la­ge mit 3:7 war besiegelt.

Für die 4 Schüt­zen der UNI­ON Gschwandt lau­tet die Device nun auf­ste­hen, Kro­ne rich­ten und auf die nächs­te Par­tie vor­be­rei­ten. Herz­li­che Gra­tu­la­ti­on an die geg­ne­ri­sche Mann­schaft die Ner­ven­star­ke und auch Spiel­stär­ke zum Erfolg brach­te. Das nächs­te Heim­spiel fin­det am Mitt­woch 18.5.2022 mit Beginn 19:00 Uhr gegen ATSV BAD AUS­SEE wie­der in der UNI­ON STOCK­HAL­LE Gschwandt statt. Kom­men Sie/Du zu einem span­nen­den Sporta­bend vor­bei. Die Gschwandt­ner Stöck­ler freu­en sich auf rege Unterstützung!