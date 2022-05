Am Arbeitsmarkt im Bezirk Gmunden herrscht Vollbeschäftigung

Egal mit wel­chem Pro­zent­satz man Voll­be­schäf­ti­gung defi­niert, der­zeit herrscht im Bezirk Gmun­den Voll­be­schäf­ti­gung. Der Arbeits­markt im Bezirk Gmun­den ent­wi­ckelt sich wei­ter­hin äußerst posi­tiv und hat mit 2,8 % per Ende April 2022 die nied­rigs­ten Arbeits­lo­sen­zah­len seit Jah­ren, heißt es aus dem Arbeitsmarktservice.

Die Beschäf­ti­gung wächst um ein Plus von 3,0 % im März 2022 gegen­über dem März 2021 auf 43.722 unselb­stän­dig Beschäf­tig­te im Bezirk Gmun­den. Gleich­zei­tig ver­zeich­nen wir ein Minus von 40,5 % an gemel­de­ten arbeits­su­chen­den Per­so­nen. Das nun seit bald einem Jahr sehr star­ke Wirt­schafts­wachs­tum ver­bes­sert die Arbeits­lo­sen­zah­len in allen Personengruppen.

Eine gro­ße Her­aus­for­de­rung bleibt die mas­si­ve Arbeits­kräf­te­nach­fra­ge, fast 32.000 Stel­len in Ober­ös­ter­reich und 2.414 offe­ne Stel­len im Bezirk Gmun­den zei­gen dies deut­lich. Seit eini­gen Wochen mel­den sich die ers­ten aus der Ukrai­ne geflo­he­nen Men­schen bei uns. Der Arbeits­markt ist auf­nah­me­fä­hig, die Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te des AMS ste­hen bereit und bereits mehr als 2.400 offe­ne Stel­len laden geflüch­te­te Men­schen expli­zit zur Bewer­bung ein.

Abschlie­ßend noch ganz erfreu­lich auch die Ent­wick­lung der Lang­zeit­be­schäf­ti­gungs­lo­sig­keit, hier gab es ein Minus von 57,9 %, das ent­spricht 184 Per­so­nen weni­ger als vor einem Jahr zum sel­ben Zeitpunkt.

Hier die Ent­wick­lung der Arbeits­lo­sen­quo­te im Bezirk Gmun­den der letz­ten 12 Monate:

- per 30.04.2021 bei 4,7 %

— per 31.05.2021 bei 3,7 %,

— per 30.06.2021 bei 3,2 %

— per 31.07.2021 bei 3,4 %,

— per 31.08.2021 bei 3,6 %,

— per 30.09.2021 bei 3,1 %,

— per 31.10.2021 bei 3,0 %,

— per 30.11.2021 bei 3,7 %,

— per 31.12.2021 bei 4,5 %,

— per 31.01.2022 bei 4,3 %,

— per 28.02.2022 bei 3,8 %t

— per 31.03.2022 bei 3,1 % so ist sie jetzt

— per 30.04.2022 bei 2,8 %

Ende April 2022 waren 1.261 Per­so­nen (565 Frau­en und 696 Män­ner) im Bezirk Gmun­den arbeits­los gemel­det. 535 Per­so­nen absol­vie­ren der­zeit eine arbeits­markt­po­li­tisch sinn­vol­le Qualifizierung.