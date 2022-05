Betrügerin nach neun Jahren festgenommen

Eine seit dem Jahr 2013 wegen betrü­ge­ri­scher Kri­da und gewerbs­mä­ßi­gen Betru­ges per Haft­be­fehl gesuch­te 41-jäh­ri­ge Tür­kin wur­de am 14. Mai 2022 um 13:30 Uhr von Poli­zis­ten aus Timel­kam festgenommen.

Die Frau gab bei ihrer Ein­ver­nah­me an, dass die ihr zur Last geleg­ten Taten mit einer Scha­dens­sum­me von meh­re­ren zehn­tau­send Euro aus­schließ­lich von ihrem noch flüch­ti­gen Ex-Ehe­mann began­gen wor­den sei­en. Die Beschul­dig­te wur­de nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Wels in die Jus­tiz­an­stalt Wels ein­ge­lie­fert, so die Polizei.