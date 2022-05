Da Most g‘hert kost!“

Trotz reg­ne­ri­schem Wet­ter lie­ßen sich unse­re zahl­rei­chen Gäs­te nicht von dem Besuch der „21. Vorch­dor­fer Most­kost“ abhal­ten. In die­sem Jahr konn­te sie nach einer „Dri­ve in Most­kost“ als Coro­na-Alter­na­ti­ve end­lich wie­der in Prä­senz von­stat­ten­ge­hen. Gemein­sam mit der Ortst­bau­ern­schaft wur­de das Fest heu­er am Vogel­hu­ber­gut in der Ort­schaft Schart auf die Bei­ne gestellt.

Auch der Mai­baum wur­de am 30. April wie­der am Dorf­platz der Markt­ge­mein­de Vorch­dorf vor zahl­rei­chem Publi­kum auf­ge­stellt. Dank unse­rer flei­ßi­gen Mit­glie­der konn­te dies wie­der tra­di­tio­nell von Hand, ohne maschi­nel­ler Hil­fe, durch­ge­führt wer­den. Wir dan­ken sehr herz­lich der Fami­lie Dickin­ger vul­go Gstött­ner, für die Spen­de des 30 Meter hohen Baumes.

„Bei uns duat si wos“

Im Früh­jahr star­tet wie jedes Jahr die Bewerbs­sai­son der Land­ju­gend im Bezirk Gmun­den. Wir stel­len hier­bei nicht nur beim „Mähen“ und beim „Pflü­gen“ unser Kön­nen unter Beweis, son­dern auch unser All­ge­mein­wis­sen ist immer wie­der gefragt.

Unse­re Platt­ler­grup­pe „Mid Händ und Fiaß“ bekam heu­er Zuwachs von jün­ge­ren Mit­glie­dern. Der­zeit trai­nie­ren sie schon flei­ßig für den „Platt­ler­cup Hei­li­gen­berg“, wo sie am 10. Juni gegen ande­re Gup­pen aus ganz Ober­ös­ter­reich antre­ten werden.

Auch die ers­ten Vor­be­rei­tun­gen für unse­re all­jäh­ri­ge Silo­par­ty wur­den bereits getrof­fen. Die­se fin­det heu­er am 6. August statt. Am 7. August ver­an­stal­ten wir am Fest­ge­län­de einen Früh­schop­pen. Wir freu­en uns sehr auf euer zahl­rei­ches Kommen!

„Sei a mit dabei“

Du bist zwi­schen 15 und 30 Jah­ren alt und noch nicht Mit­glied der Land­ju­gend Vorch­dorf, möch­test es aber ger­ne sein? Dann mel­de dich jeder Zeit unter der Num­mer 0676/814281120 (Lisa Stei­ner, Lei­te­rin) und wir infor­mie­ren dich ger­ne über unse­re nächs­ten Aktivitäten.