Gschwandt für Menschen“ voll aktiv-Teilnahme am Orthodoxes Osterfest und Hilfe beim Spracherwerb

Kul­tur, Spra­che und Reli­gi­on sind ein Fun­da­ment im mensch­li­chen Dasein,gerade in schwe­ren Zei­ten, wie es die Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner erle­ben, die in Gschwandt ein Zuhau­se gefun­den haben. Zwei Akti­vi­tä­ten aus den letz­ten Tagen ver­an­schau­li­chen dies:

Nicht nur in der römisch-katho­li­schen Kir­che, son­dern auch bei ortho­do­xen Chris­ten hat bei­spiels­wei­se das Oster­fest eine hohe Bedeu­tung. In der Ukrai­ne beken­nen sich weit über 75 Pro­zent der Men­schen zum ortho­do­xen Glau­ben. Eine — über meh­re­re Gemein­den über­grei­fen­de — Initia­ti­ve orga­ni­sier­te mit Pfar­rer Pater Franz ACKERL in Vorch­dorf ein ortho­do­xes Oster­fest, wo sich auch “Gschwandt für Men­schen” anschloss. Den in Gschwandt leben­den Flücht­lin­gen wur­de die Teil­nah­me an den dor­ti­gen Oster­fei­er­lich­kei­ten in Vorch­dorf angeboten.

Ein gewiss trau­ri­ge­res und sor­gen­vol­le­res Fest als sonst, das aber trotz­dem Trost und Kraft in die­sen Zei­ten spen­den soll. Hun­der­te Kilo­me­ter von zuhau­se ent­fernt, wo momen­tan Krieg, Gewalt und Zer­stö­rung vor­herr­schen. Gebe­te für Frie­den, sowie die Exis­tenz und das Leben der Mit­men­schen in der Hei­mat waren wohl die größ­ten Seelenwünsche.

Neben dem Ermög­li­chen der so wich­ti­gen Kul­tur- und Reli­gi­ons­aus­übung ging die­ser Tage auch erst­mals ein Deutsch­kurs los. Doris Alm­ho­fer-Ame­ring, seit kur­zem akti­ver Teil der Platt­form „Gschwandt für Men­schen”, erklär­te sich bereit, die Flücht­lin­ge in deren Bemü­hen, deutsch zu ler­nen, zu unter­stüt­zen. Trotz aller Kom­ple­xi­tät und Wid­rig­kei­ten, die unse­re Mut­ter­spra­che so mit sich bringt, zeigt die Deutsch-Lern­grup­pe höchs­te Moti­va­ti­on und einen enor­men Willen.

Noch zahl­rei­che wei­te­re Akti­vi­tä­ten bei der Initia­ti­ve „Gschwandt für Men­schen“ mit den Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner ste­hen ante por­tas. Wir hal­ten auf dem Laufenden.