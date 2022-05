Hip Hop für coole Kids im OKH Vöcklabruck-Tobi Polar rappt für die ganze Familie am 15.Mai

Das OKH lädt am 15. Mai herz­lich zum Hip Hop-Kin­der­kon­zert mit Tobi Polar ein. Der Free­sty­ler aus Schopf­heim (DE) hat sich bereits als Unter­grund-MC und DJ einen Namen gemacht, bevor er sich dem Fami­li­en­rap gewid­met hat. Auf das Publi­kum war­tet Hip Hop-Musik, die Jung und Alt zum „Mit­groo­ven“ bewegt.

Tobi Polar, damals noch unter sei­nem gebür­ti­gen Namen Tobi Rotz­ler, war ganz oben im Hip Hop-Geschäft. Er gewann Free­style-Bewer­be, grün­de­te die Band „Akkus­tikz“ und trat auch als Solo­künst­ler auf. Dann tauscht der Wort­akro­bat die Rap-Büh­ne mit dem Klas­sen­zim­mer und wird Leh­rer. Mit der Zeit zieht es ihn aber wie­der zu den Turn­ta­bles zurück und er beschließt, die Arbeit mit Kin­dern mit Musik zu ver­bin­den. 2020 besingt er in „Roter Fer­ra­ri“ den Klas­si­ker unter den fahr­ba­ren Unter­set­zern für Min­der­jäh­ri­ge: das „Bob­by­car“. Der Fami­li­en­rap war gebo­ren. Als Moti­va­ti­on für den Wech­sel in die Kin­der­lied-Sze­ne gibt Tobi an, dass Kids coo­le Vibes ver­die­nen – und zwar ohne Pas­sa­gen, die zen­su­riert wer­den müss­ten. Her­aus kommt kin­der­ge­rech­ter Hip Hop, der auch die Eltern vom Hocker haut.

Die Ver­an­stal­tung star­tet um 17:30, Ein­lass ist um 17:00. Der Ein­tritt beträgt an der Abend­kas­sa 10 bzw. 8Euro im Vor­ver­kauf. Aktu­ell gel­ten kei­ne spe­zi­el­len COVI­D19-Schutz­maß­nah­men mehr. Wer sich woh­ler fühlt, kann frei­lich wei­ter­hin im Haus eine FFP2-Schutz­mas­ke tragen.

Wei­ter­füh­ren­de Infos sind via www.okh.or.at zu finden.