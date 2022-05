In Vorch­dorf hat die Feu­er­wehr Frei­tag­abend eine Kat­ze mit der Dreh­lei­ter von einem Baum geret­tet. “Die Haus­kat­ze ver­such­te ihre Klet­ter­küns­te an einem Baum, dies ging aller­dings nur in eine Rich­tung gut. Die Kat­ze wur­de dann mit der Dreh­lei­ter aus ihrer miss­li­chen Lage geret­tet und den Besit­zern über­ge­ben”, berich­tet die Feu­er­wehr Vorchdorf.