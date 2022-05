Kinder-Floriani-Feier bei der FF Bad Goisern

Wäh­rend land­auf-land­ab die Flo­ria­ni-Fei­er­lich­kei­ten zu Ehren des Feu­er­wehr-Schutz­pa­trons abge­hal­ten wur­den, rück­ten bei der FF Bad Goi­sern am 7. Mai 2022 die klei­nen, feu­er­wehr­be­geis­ter­ten Spröss­lin­ge ganz in den Mit­tel­punkt: Mal einen Nach­mit­tag „Feu­er­wehr­luft schnup­pern“ und spie­le­risch all das aus­pro­bie­ren, was die gro­ßen Vor­bil­der bei der Feu­er­wehr so machen.

Das His­sen der Fah­ne eröff­ne­te das Pro­gramm, das die Kin­der­au­gen u.a. mit Hub­stei­ger­fahr­ten, einer Aus­fahrt mit dem Feu­er­wehr­au­to oder dem Löschen mit Feu­er­wehr­schlauch und Feu­er­lö­scher zum Strah­len brach­te. Bas­tel­bö­gen und Spie­le oder mal in Papa´s Ein­satz-Uni­form schlüp­fen – all das konn­ten die Kleins­ten mal pro­bie­ren. Und weil die Feu­er­wehr­ar­beit hung­rig macht, durf­ten die Zwer­ge ihre wohl­ver­dien­te Stär­kung selbst an der Feu­er­stel­le grillen.

Fotos: A. Hippesroither