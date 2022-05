Messerattacke: Streit in Sammeltaxi endet mit Schwerverletztem

In Kirch­ham soll es am Sonn­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den zu einer Mes­ser­at­ta­cke nach einem vor­an­ge­gan­ge­nen Streit in einem Sam­mel­ta­xi gekom­men sein. Ein 19-Jäh­ri­ger soll einem 26-Jäh­ri­gen ein Mes­ser in die Brust gerammt haben.

Am 01. Mai 2022 gegen 04:00 Uhr kam es in einem Sam­mel­ta­xi zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen einem 26-Jäh­ri­gen und einem 19-jäh­ri­gen deut­schen Staats­bür­ger, bei­de aus dem Bezirk Gmun­den. Der 26-Jäh­ri­ge belei­dig­te dabei den 19-Jäh­ri­gen in her­ab­las­sen­der und dis­kri­mi­nie­ren­der Wei­se auf­grund sei­ner deut­schen Abstam­mung. Auf­grund der Gegen­re­de eska­lier­te das Streit­ge­spräch zuneh­mend, wor­auf­hin der 26-Jäh­ri­ge den 19-Jäh­ri­gen ver­such­te in Kirch­ham aus dem Sam­mel­ta­xi zu zerren.

Mes­ser in Brust gerammt

Dabei ramm­te der 19-Jäh­ri­ge plötz­lich dem 26-Jäh­ri­gen ein Mes­ser in die Brust. Die­ser bemerk­te erst beim Weg­fah­ren des Taxis einen ste­chen­den Schmerz und Blut auf sei­nem T‑Shirt. Der Ver­letz­te ver­stän­dig­te dar­auf­hin sei­ne Freun­din, die Ret­tung lie­fer­te ihn ins Kli­ni­kum Wels ein.

Bei der Erst­be­fra­gung konn­te der ver­letz­te Mann auf­grund sei­ner Alko­ho­li­sie­rung nur unge­naue Anga­ben zum Kon­tra­hen­ten und der Tat machen. Durch Ermitt­lun­gen konn­te die Taxi­len­ke­rin aus­fin­dig gemacht wer­den. Die­se iden­ti­fi­zier­te den 19-Jäh­ri­gen als Beschul­dig­ten und bestä­tig­te den Streit.

Ver­däch­ti­ger festgenommen

Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Wels wur­de die Fest­nah­me des 19-Jäh­ri­gen ange­ord­net. An des­sen Wohn­adres­se konn­te er zunächst nicht ange­trof­fen wer­den. Er stell­te sich jedoch kur­ze Zeit spä­ter bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Vorch­dorf, das Lan­des­kri­mi­nal­amt Ober­ös­ter­reich über­nahm die wei­te­ren Ermitt­lun­gen. Der Beschul­dig­te wur­de am 02. Mai 2022 in die Jus­tiz­an­stalt Wels ein­ge­lie­fert”, berich­tet die Polizei.