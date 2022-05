PV Gschwandt — zu Ehren den Müttern und Vätern wurde gefeiert

Am Frei­tag 6.5.2022 konn­te der Pen­sio­nis­ten­ver­band Orts­grup­pe Gschwandt wie­der zu einer Fei­er für alle Müt­ter, Väter und Mit­glie­der im Gast­haus SIL­BER­MAYR in St. Kon­rad ein­la­den. Rund 90 gut gelaun­te Gäs­te sind gekom­men, um end­lich wie­der gemein­sam zu fei­ern, plau­dern und das gute Essen und Trin­ken in gemüt­li­cher Run­de zu genie­ßen. Nach der Begrü­ßung durch den Vor­sit­zen­den Kurt VIERT­BAU­ER mit eini­gen Ankün­di­gun­gen spiel­te Wal­ter RENN­HO­FER mit sei­ner Gitar­re auf und beglei­te­te musi­ka­lisch durch den Tag. Geschich­ten zum Mut­ter­tag auch zum Schmun­zeln gab es durch Erna BIN­DER und Her­bert ROIT­NER. Zur Freu­de der Anwe­sen­den gab es auch eini­ge Rei­se­vor­schlä­ge durch Hei­di HAM­PEL, die ger­ne und auch zahl­reich ange­nom­men wurden.

Bei eini­gen Gesprä­chen war deut­lich die Freu­de an der Ver­an­stal­tung und das „Wie­der­auf­le­ben“ der Akti­vi­tä­ten zu spü­ren. Die Durst­stre­cke dürf­te nun end­gül­tig vor­bei sein und das nor­ma­le Ver­eins­ge­sche­hen des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt zurück sein. Na dann viel Spaß und gute Unter­hal­tung bei den Rei­sen, beim Spor­teln und Wan­dern und allen ange­bo­te­nen Aktivitäten!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS