Salzkammergut-Schülerprojekt gewinnt Lions Jugendpreis 2022-Ein schulübergreifendes Nachhaltigkeitsgremium konnte sich beim Young Ambassadors Award gegen Konkurrenz aus ganz Österreich durchsetzen

Rie­sen­groß ist die Freu­de bei den sieg­rei­chen Schüler*innen, aber auch beim Lions Club Bad Ischl. „Zum zwei­ten Mal wur­de heu­er der Lions Jugend­preis aus­ge­lobt“, erklärt Lions Prä­si­dent Dr. Mar­tin Witek, „nach einem 3. Rang im Vor­jahr konn­te heu­er ein Pro­jekt unter der Patro­nanz des Lions Clubs Bad Ischl öster­reich­wei­ter Sie­ger werden!“

Das nach­hal­ti­ge schul­über­grei­fen­de Schü­ler- und Schü­le­rin­nen­gre­mi­um der Schu­len BG/­BRG-Bad Ischl, HAK/PS-Bad Ischl und der St. Gil­gen Inter­na­tio­nal School konn­te die Jury im öster­rei­chi­schen Fina­le des Lions Young Ambassa­dor Award über­zeu­gen. Luca Bod­ner, Sah­ra Lai­mer, Jen­ni­fer Plies­eis, Lena Sei­rin­ger und Emi­ly Wehl­au prä­sen­tier­ten am 06.05.22 vor einer Exper­ten­ju­ry ihre Visi­on, Men­schen zu moti­vie­ren nach­hal­ti­ger zu leben und Nach­hal­tig­keit in den ver­schie­dens­ten Berei­chen durch Pro­jek­te im täg­li­chen Leben zu för­dern. Die Jury­mit­glie­der DI Peter Bruck­mül­ler, Geschäfts­füh­rer des Markt­for­schungs­in­sti­tuts Spec­tra, sowie Karin Schnei­der, Lei­te­rin der Kunst­ver­mitt­lung Muse­en der Stadt Linz, zeig­ten sich von der Prä­sen­ta­ti­on der jun­gen Ischler*innen begeistert.

Pro­jek­te wie “Klei­der­tausch statt Kauf­rausch — Let‘s give life to our clothes” sind bereits aus dem Gre­mi­um ent­stan­den. Wei­te­re Pro­jek­te wie die Bepflan­zung von Bäu­men, Umfra­gen zum The­ma vega­nes Essen an den drei Schu­len sowie diver­se Work­shops zum The­ma Umwelt­schutz war­ten bereits in der Pipe­line. Das nach­hal­ti­ge Schü­ler- und Schü­le­rin­nen­gre­mi­um erhält für die­sen Sieg ein Preis­geld von EUR 1.500 für die Umset­zung der Pro­jek­te und darf sich nun auf das Euro­pa­fi­na­le in Zagreb freuen.

Ein gro­ßes Dan­ke gilt dem Lions-Club Bad Ischl für die Unter­stüt­zung im Wett­be­werb. Die betreu­en­den Lehr­kräf­te Maia Bris­tol, Tho­mas Mar­ti­netz und Chris­ti­ne Leit­ner gra­tu­lie­ren ihren Schü­le­rin­nen gemein­sam mit den Lions zum groß­ar­ti­gen Erfolg und freu­en sich schon auf die Ver­wirk­li­chung wei­te­rer nach­hal­ti­ger Projekte.