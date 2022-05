Welcome Info Day“ für MitarbeiterInnen des Tourismus-Die WKO Gmunden und der TVB Traunsee-Almtal laden am 24. und 25. Mai 2022 ein

Die kom­men­de Som­mer­sai­son steht vor der Tür und um den Mit­ar­bei­te­rInn­nen die Regi­on mit den wich­tigs­ten Attrak­tio­nen vor­zu­stel­len, orga­ni­siert die WKO Gmun­den mit dem Tou­ris­mus­ver­band Traun­see-Alm­tal einen “Wel­co­me Info Day”, bei dem die wich­tigs­ten Attrak­tio­nen besucht werden.

Wie gut ken­nen Mit­ar­bei­te­rIn­nen ihre Arbeit­ge­ber­re­gi­on? Sind die wich­tigs­ten Attrak­tio­nen in der Urlaubs­re­gi­on Traun­see-Alm­tal bekannt und wur­den die­se schon ein­mal besucht? Der „Wel­co­me Info Day“ unter­stützt Ihre Mit­ar­bei­te­rIn­nen, um bei den nächs­ten Kun­den­kon­tak­ten noch bes­se­re Aus­künf­te geben zu kön­nen und die Regi­on bes­ser ken­nen zu lernen.Die Teil­nah­me an der Ver­an­stal­tung ist für den Betrieb als auch für die teil­neh­men­den Mit­ar­bei­te­rIn­nen kos­ten­los. Die Ver­an­stal­tung kann am 24. oder 25. Mai besucht wer­den. Eine Anmel­dung ist unbe­dingt bis 20. Mai 2022 ‑12.00 Uhr per Mail an gmunden@wkooe.at (unter Anga­be des Fir­men­na­mens, Vor- und Nach­na­me, Tele­fon­num­mer und E‑Mailadresse) erforderlich.

Dich erwar­tet ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm und ein span­nen­der Nach­mit­tag mit Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen aus der Tou­ris­mus­bran­che. Fol­gen­de Attrak­tio­nen wer­den besucht: See­schloss Ort, Traun­see Schiff­fahrt, Grün­berg­seil­bahn, Baum­wip­fel­pfad Salz­kam­mer­gut, eine Fahrt mit der Traun­see­tram und dem Bum­mel­zug. Der Gast­hof Pöll in Kirch­ham (am 24.5.) und die Braue­rei Schloss Eggen­berg (am 25.5.) sor­gen für die kuli­na­ri­sche Verpflegung.

Du benö­tigst nähe­re Infos?

Mel­de dich ger­ne per Mail gmunden@wkooe.at oder tele­fo­nisch T 05 90909 5250.