70 Meter lange Freibadrutsche in Laakirchen eröffnet

Das Frei­bad Laa­kir­chen ist ab sofort um eine Attrak­ti­on rei­cher. Die neue 70 Meter lan­ge Was­ser­rut­sche ist pünkt­lich zum Feri­en­be­ginn in Betrieb und wird in Zukunft für noch mehr Bade­spaß sorgen.

Nach über 30 Jah­ren dür­fen sich die Bade­gäs­te über eine neue Was­ser­rut­sche im Frei­bad Laa­kir­chen freu­en. Die neue Edel­stahl­rut­sche ist mit einer Län­ge von 70 Metern um 30 Meter län­ger als die alte Rut­sche und ent­spricht den neu­es­ten Stan­dards. Neben dem Spaß­fak­tor wur­de bei der Pla­nung auch auf die Sicher­heit geach­tet. Ein ein­ge­bau­ter Aus­lauf­be­reich soll ein gefahr­lo­ses Ein­tau­chen in das Fami­li­en­be­cken gewährleisten.

„Wir freu­en uns den Bade­gäs­ten und vor allem den jun­gen Besu­che­rin­nen und Besu­chern eine neue Attrak­ti­on in unse­rem Frei­bad bie­ten zu kön­nen. Die Rut­sche ist die längs­te in der Regi­on und wer­tet unser Frei­bad stark auf“, so der Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger. Dass die Bau­ar­bei­ten trotz eini­ger Her­aus­for­de­run­gen und der pre­kä­ren Situa­ti­on in der Bau­bran­che nach Plan ver­lau­fen sind, ist vor allem den Mit­ar­bei­tern in der Bau­ab­tei­lung, allen vor­an Micha­el Moran und Wer­ner Paut­zen­ber­ger zu verdanken.

„Vie­len ist nicht bewusst, das hin­ter so einem Pro­jekt vie­le zusätz­li­che Arbeits­stun­den auch sei­tens der Gemein­de­mit­ar­bei­ter ste­cken. Auf die­sem Weg möch­te ich mich für den gro­ßen Ein­satz bedan­ken“, so der Bür­ger­meis­ter. Klei­ne­re Arbei­ten wie der Durch­lauf­schutz und Pflas­te­rungs­aus­bes­se­run­gen wer­den noch erle­digt und wer­den dem Frei­zeit­ver­gnü­gen nicht ent­ge­gen­ste­hen. Neben der neu­en Was­ser­rut­sche gibt es im Frei­bad vie­le wei­te­re Attrak­tio­nen. Ein Sprung­turm, ein Was­ser­pilz, ein Beach-Vol­ley­ball­platz ein angren­zen­der Fun­court und Skate- und Fun­park bie­ten ein abwechs­lungs­rei­ches Freizeitangebot.