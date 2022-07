Erneuter Brand bei einem Abfallverwerter durch falsch entsorgte Batterien

Am 26. Juli 2022 ist bei einem Abfall­ver­wer­ter in Redlham ist in einer Müll­la­ger­hal­le, beim Schred­dern von Müll ein Brand aus­ge­bro­chen. Durch die star­ke Rauch­ent­wick­lung war es am Anfang nicht sofort mög­lich den Brand­herd zu lokalisieren.

Unter dem Ein­satz von meh­re­ren Atem­schutz­trupps und 3 Strahl­roh­ren gelang es den Brand unter Kon­trol­le zu brin­gen und danach den Schred­der kon­trol­liert leer zufah­ren. Das aus­ge­brach­te Mate­ri­al wur­de in wei­ter Fol­ge aus­ein­an­der geräumt, auf Glut­nes­ter kon­trol­liert und voll­stän­dig abgelöscht.

Im Zuge der Brand­ur­sa­chen­er­mitt­lung konn­te ein Bat­te­rie­pack im Müll gefun­den wer­den, wel­ches durch die mecha­ni­sche Bear­bei­tung im Schred­der beschä­digt wur­de und sich in wei­te­rer Fol­ge ent­zün­de­te, berich­tet die Feuerwehr.

Quel­le: FF Redlham