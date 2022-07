Gold beim Pro Beach Battle in Litzlberg für Freiberger/Wiesmeyr

Nach Sil­ber in Inns­bruck und Graz holen sich Eva Frei­ber­ger und Ste­pha­nie Wies­meyr vor Heim­pu­bli­kum Gold beim PRO160 ali­as Pro Beach Batt­le in Litzlberg.

Bereits Don­ners­tag Abends stie­gen Eva und Stef­fi mit einem 2:0 Sieg gegen Schmolmüller/Pump in den Bewerb ein und konn­ten sich Tags dar­auf mit einem wei­te­ren 2:0 Sieg gegen die Schwes­tern Hohenauer/Hohenauer den Grup­pen­sieg und somit den direk­ten Auf­stieg ins Vier­tel­fi­na­le sichern.Wie bereits in der Woche davor beim PRO160 in Graz hieß der Geg­ner: Schöttl/Mayr und wie­der konn­ten Eva Frei­ber­ger und Ste­pha­nie Wies­meyr die Ober­hand behal­ten, lie­fer­ten ein sehr star­kes Spiel ab und gin­gen mit 2:0 als Sie­ge­rin­nen vom Platz.

Noch am sel­ben Tag wur­de das Halb­fi­na­le aus­ge­tra­gen: vor tol­ler Kulis­se im Strand­bad Litzlberg gings gegen das Wie­ner Duo Elsner/Pfau, die bereits über­ra­schen­der Wei­se das Wild­card-Team Deisl/Svobodova (AUT/CZE) aus dem Bewerb gekickt haben. Nach etwas Start­schwie­rig­kei­ten kamen Eva und Stef­fi immer bes­ser ins Spiel und zogen mit einem wei­te­ren 2:0 Sieg und somit ohne Satz­ver­lust ins gro­ße Spiel um Gold ein.Am Final-Sonn­tag wur­den nur­mehr die Medail­len­spie­le aus­ge­tra­gen: Freiberger/Wiesmeyr stan­den im gro­ßen Fina­le den Young­stars (14 und 19 Jah­re) Lia Berger/ Marie Bruck­ner gegen­über. Bei Kai­ser­wet­ter und vol­lem Sta­di­on lie­fer­ten sich die bei­den Teams lan­ge Zeit eine Side­out-Schlacht –wenig Feh­ler und spek­ta­ku­lä­re Aktio­nen präg­ten das Spiel. Am Ende setz­te sich die Rou­ti­ne der Ober­ös­te­rei­che­rin­nen Eva Frei­ber­ger und Stef­fi Wies­meyr durch, die sich mit einem wei­te­ren 2:0 Sieg die Gold­me­dail­le beim PRO160 in Litzlberg erspielten.

„Das Gefühl hier vor Heim­pu­bli­kum und vor allem unse­ren Freun­den und Fami­li­en zu gewin­nen ist unbeschreiblich!Wir muss­ten uns jeden Sieg hart erar­bei­ten, umso schö­ner ist es sich am Ende mit der Gold­me­dail­le beloh­nen zu kön­nen“, so Eva Freiberger.Für Eva Frei­ber­ger geht’s nächs­te Woche mit Mag­da­le­na Rabitsch und die Woche dar­auf wie­der mit ange­stamm­ter Part­ne­rin Stef­fi Wies­meyr nach Polen zu inter­na­tio­na­len Future Turnieren.