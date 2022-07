Junge Wirtschaft belebt im OKH Vöcklabruck „Summer in the City“

Mehr als ein Som­mer­fest war „Sum­mer in the City“ der Jun­gen Wirt­schaft Vöck­la­bruck im OKH. Das Team rund um Bezirks­vor­sit­zen­den Flo­ri­an Baum­gart­ner prä­sen­tier­te vier Erfolgs­ge­schich­ten, die trotz Coro­na­pan­de­mie den Weg in die Selb­stän­dig­keit nicht scheu­ten – von EMJOT-Design über Fri­seu­rin San­dra Friedl bis zu Immo­top und Findustrial.

„Um Erfolg zu haben, braucht es ein gutes Netz­werk. Ein Netz­werk, auf das man sich auch in schwie­ri­gen Zei­ten ver­las­sen kann“, sagt Baum­gart­ner. Regio­na­le Kon­tak­te, mit­ein­an­der aus­tau­schen, gemein­sam neue Lösun­gen fin­den – das zeich­ne die Jun­ge Wirt­schaft im Bezirk Vöck­la­bruck aus. Und daher wur­de auch das Som­mer­netz­werk im OKH von mehr als 80 Jung­un­ter­neh­me­rin­nen und Jung­un­ter­neh­mern inten­siv genutzt, um bei Musik, Cock­tails und lecke­rem Street­food die Netz­wer­ke zu pfle­gen und neue Kon­tak­te zu schließen.

„Wir freu­en uns, wenn wir gemein­sam Erfolg haben – das macht die Jun­ge Wirt­schaft aus“, ist das Vor­stands­team der JW Vöck­la­bruck über­zeugt, dass es ein erfolg­rei­cher Abend mit „Sum­mer in the City“ war.