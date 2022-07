Kulturvision Salzkammergut schärft ihr Profil

Am 16. und 17. Juli ging in der Alten Webe­rei in Eben­see die lan­ge geplan­te Klau­sur­ta­gung des Ver­eins Kul­tur­vi­si­on Salz­kam­mer­gut über die Büh­ne. Ziel­set­zung war, die mit­tel- und lang­fris­ti­gen Zie­le des Ver­eins zu defi­nie­ren und auch das Pro­fil zu schärfen.

Die Kul­tur­vi­si­on Salz­kam­mer­gut ist ein über­re­gio­na­les Kul­tur­netz­werk mit Sitz in Eben­see. Der Ver­ein wur­de 2020 vom Team der Kul­tur­haupt­stadt Bad Ischl-Salz­kam­mer­gut gegrün­det und die Agen­den im Früh­jahr 2021 an den jet­zi­gen Vor­stand über­tra­gen. Die Kul­tur­vi­si­on Salz­kam­mer­gut agiert seit­her unab­hän­gig, ist mit 5% Mit­ei­gen­tü­mer der Kul­tur­haupt­stadt Bad Ischl – Salz­kam­mer­gut 2024 GmbH und damit sowohl im Auf­sichts­rat als auch in der Gene­ral­ver­samm­lung ver­tre­ten. Im letz­ten Jahr wid­me­te man sich in einem ers­ten Schritt zum Ver­eins­auf­bau inten­siv dem Aus­bau eines Salz­kam­mer­gut-über­grei­fen­den Netz­wer­kes von pro­fes­sio­nel­len Künst­le­rIn­nen, Kul­tur­ar­bei­te­rIn­nen und Kreativen.

Ers­te Pro­jek­te konn­ten umge­setzt wer­den, z.B. heu­er im Jän­ner gemein­sam mit dem Team der Kul­tur­haupt­stadt eine stark fre­quen­tier­te Online-Info­ver­an­stal­tung zum The­ma För­der­stel­len, u.a. mit Ver­tre­tern des BMKÖS, der Län­der Stei­er­mark und Ober­ös­ter­reich, und der LEA­DER Regio­nen. Außer­dem orga­ni­sier­te und ko-finan­zier­te der Ver­ein Kul­tur­vi­si­on Salz­kam­mer­gut gemein­sam mit dem Ote­lo und dem Hand.Werk.Haus das ers­te Craft#Art’22 Sym­po­si­um in Bad Goi­sern, bei dem zahl­rei­che regio­na­le bil­den­de Künst­le­rIn­nen arbei­ten, sich aus­tau­schen und ver­net­zen konn­ten. Dar­über hin­aus fin­den regel­mä­ßig gemein­sa­me Stamm­ti­sche immer an unter­schied­li­chen Orten im Salz­kam­mer­gut statt.

Zu den Mit­glie­dern zäh­len neben Künst­le­rin­nen und Künst­lern aus unter­schied­li­chen Rich­tun­gen bil­den­der und dar­stel­len­der Küns­te, u.a. auch pro­fes­sio­nel­le Fach­kräf­te aus den Berei­chen Kunst­päd­ago­gik, Kunst- und Kul­tur­ver­mitt­lung ana­log wie digi­tal, Kul­tur- und Pro­jekt­ma­nage­ment, Aus­stel­lungs­de­sign, Fine Art Print, etc. Das Netz­werk spannt sich vom Aus­seer­land bis zum Atter­see und ins Alm­tal. Die Band­brei­te allein zeigt, wel­che Qua­li­tä­ten und Exper­ti­sen im Salz­kam­mer­gut und den Grenz­ge­mein­den vor­han­den sind.

Stim­men aus dem Verein:

„Wir haben im letz­ten Jahr gemerkt, dass wir zwar im Netz­werk­auf­bau sehr ste­tig agie­ren, aber in der Außen­wir­kung Schwie­rig­kei­ten hat­ten, den Ver­eins­zweck kon­kret zu kom­mu­ni­zie­ren. Um hier eine kla­re­re Linie zu fin­den und uns noch stär­ker posi­tio­nie­ren zu kön­nen, woll­ten wir mit die­ser Klau­sur­ta­gung die Mei­nun­gen und Stim­men der Ver­eins­mit­glie­der bün­deln und ein kla­res Leit­bild for­mu­lie­ren.“-Dani­el Bern­hardt, Obmann

Die Ergeb­nis­se der Klau­sur wer­den bis Ende August aus­ge­wer­tet und ‑for­mu­liert. Ziel ist es, bei der dies­jäh­ri­gen Ver­eins­voll­ver­samm­lung am 16.09. das neu geschärf­te Leit­bild und die Ziel­set­zung des Ver­eins zu präsentieren.

Wer mehr über den Ver­ein erfah­ren möch­te, kann sich auf der Home­page (www.kulturvision-salzkammergut.at) infor­mie­ren oder direkt per Mail an die Ver­eins­füh­rung wen­den – family@kulturvision-salzkammergut.at

Die Klau­sur­ta­gung selbst fand mit freund­li­cher Unter­stüt­zung des BMKÖS statt.