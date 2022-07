Pfarre und Volksschule Gschwandt mit großartigen Initiativen zugunsten von “GfM”

Am 24. Juli wer­den bereits 5 Mona­te geschrie­ben, dass im Febru­ar die rus­si­sche Armee in der Ukrai­ne ein­mar­schier­te und seit­her der unfass­ba­re Krieg, weni­ge hun­dert Kilo­me­ter von unse­rer Staats­gren­ze ent­fernt, tobt. Wie zuletzt bei den Bal­kan-Krie­gen in den 1990er-Jah­ren ist Waf­fen­ge­walt und Leid noch greif- und unmit­tel­ba­rer als sonst für uns, aber auch die Hilfs­be­reit­schaft hier­zu­lan­de hat ähn­lich berüh­ren­de Dimen­sio­nen, wie vor drei Jahrzehnten.

Zwei Para­de­bei­spie­le an Mensch­lich­keit aus den letz­ten paar Wochen in Gschwandt sei­en hier erwähnt:

Am Frei­tag vor Pfings­ten ver­an­stal­te­te die Pfar­re Gschwandt eine “Geist­li­che Abend­mu­sik” zuguns­ten der Kriegs­ver­trie­be­nen in Gschwandt. Die Initia­ti­ve ging von Josef Freund, einem in Ober­fran­ken (D) leben­den, gebür­ti­gen Kirch­ha­mer aus, der mit Wal­ter Kie­nes­ber­ger in Kon­takt trat und anfrag­te, ob sie gemein­sam ein klei­nes Orgel­kon­zert als Bene­fi­ze­vent ver­an­stal­ten könn­ten. Freund selbst, sei erwähnt, wirkt unter ande­rem in der ober­frän­ki­schen Bar­tho­lo­mä­us-Kir­che Döbra an der his­to­ri­schen Stein­mey­er-Orgel als Got­tes­dienst­or­ga­nist. Anne­ma­rie Hau­er betei­lig­te sich oben­drein mit ihrem Gesang und bot wun­der­schö­ne, stimm­li­che Solo-Stü­cke. Durch den Abend führ­te Anna-Maria Marsch­ner, die auch zum Pfingst­fest pas­sen­de besinn­li­che Tex­te vortrug.

Das Beson­de­re war, dass die Besu­che­rin­nen und Besu­cher bei eini­gen Lie­dern mit­sin­gen konn­ten und es dadurch eine sehr abwechs­lungs­rei­che, stim­mi­ge Stun­de als Ouver­tü­re auf Pfings­ten, das Fest des Hei­li­gen Geis­tes war. Die Ver­an­stal­ter freu­ten sich über die vie­len Besu­che­rin­nen und Besu­cher in der Kir­che und beson­ders dar­über 1173 Euro für die ver­trie­be­nen Men­schen aus der Ukrai­ne erzie­len zu kön­nen, die in Form von Lebens­mit­tel­gut­schei­nen über­reicht wurden.

Eine zwei­te tol­le Akti­on wur­de in der Volks­schu­le Gschwandt gebo­ren. Ein Fix­punkt im Schul­jahr bil­det tra­di­tio­nell das Schul­sport-Fest. Für die Orga­ni­sa­ti­on zeich­net sich der Eltern­ver­ein ver­ant­wort­lich in enger Zusam­men­ar­beit und Koope­ra­ti­on mit dem Gschwandt­ner Lehr­kör­per. Wit­te­runs­be­dingt fand die­ser ener­gie­ge­la­de­ne, action­rei­che Sport­tag dies­mal in und rund­um die Schu­le, anstatt wie bei Schön­wet­ter auf dem Fußballplatz.

Dies tat aber bei den Schü­le­rin­nen und Schü­lern rund­um die Freu­de an der Bewe­gung kei­nen Abbruch. Beson­ders ange­spornt wur­de die Begeis­te­rung durch einen “Lauf­pass”, den jedes Kind bekam, um gelau­fe­ne Run­den am Schul­are­al zu doku­men­tie­ren. Die Kin­der such­ten sich im Vor­feld im Fami­li­en- und Ver­wand­ten­kreis Leu­te aus, die ihnen mit­tels einem pau­scha­len Fix­be­trag oder Betrag je gelau­fe­ner Run­de für “GfM” spen­de­ten. 125 Schü­le­rin­nen und Schü­ler waren enorm eif­rig mit ihren Lauf­leis­tun­gen und mit den Lauf­päs­sen und den resul­tie­ren­den fami­liä­ren Gaben wur­de eine unglaub­li­che Spen­den­sum­me von Euro 4000,- erreicht. Kurz vor Schul­schluss konn­te Klaus Leit­gab für “GfM” den Spen­den­scheck in der Volks­schu­le ent­ge­gen nehmen.

Herz­li­chen Dank an Pfar­re und Volks­schu­le Gschwandt für die­se gran­dio­sen Initia­ti­ven für “Gschwandt für Men­schen” und zugleich jenen arg gebeu­tel­ten Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­nern, die aktu­ell in unse­rer Gemein­de Zuflucht gefun­den haben.