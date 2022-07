Präsidentenübergabe beim LIONS-Club Vöcklabruck

Ein erfolg­rei­ches, wenn auch coro­nabe­dingt sehr schwie­ri­ges „LIONS-Jahr“ unter der Prä­si­dent­schaft von Prok. MSc Kris­ti­an Bogner ging im Juni zu Ende.

Vor allem die letz­ten Mona­te mit kari­ta­ti­ven Hil­fen für etli­che „Sor­gen­kin­der“, mit Kon­zert in der Lan­des­mu­sik­schu­le und mit einem Freund­schafts­be­such aus Frank­reich hat­ten es in sich. Prä­si­dent Bogner bedank­te sich bei den vie­len Unter­stüt­zern des Clubs und über­gab die „Last“ der Prä­si­dent­schaft an Dr. Karl Leit­ner. Dr. Leit­ner, qua­si ein lio­nis­ti­sches Urge­stein, hat schon die ers­ten Schrit­te für das kom­men­de Club­jahr gesetzt und hofft, neben der erfolg­rei­chen Akti­on „Advent­ka­len­der“ (wird Anfang Okto­ber vor­ge­stellt) heu­er nach 2 Jah­ren Pau­se wie­der den sehr geschätz­ten Weih­nachts­markt am Stadt­platz abhal­ten zu können.