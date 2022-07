Seeviertel Gmunden: Neues Quartier am Traunseeufer

Das neue See­vier­tel soll einen Mix aus Woh­nen, Nah­ver­sor­gung und Tou­ris­mus abbil­den. Zudem will man Arbeits­plät­ze und Lebens­qua­li­tät für neue Bewoh­ner und Anrai­ner schaf­fen. Der Bau­start ist für 2023 geplant, 2025 soll das Pro­jekt fer­tig­ge­stellt sein.

Auf den Flä­chen des Gmund­ner See­bahn­hofs und des ehe­ma­li­gen Park­ho­tels Mucha soll ein viel­sei­ti­ges See­vier­tel ent­ste­hen, das als hoch­wer­ti­ger Lebens­raum Nah­ver­sor­gung, Woh­nun­gen, Arbeits­plät­ze und Tou­ris­mus­flä­chen bie­tet und dabei der außer­ge­wöhn­li­chen Lage und Land­schaft gerecht wird.

Zwei Archi­tek­ten­bü­ros ver­schmel­zen ihre Konzepte

Im Rah­men eines Archi­tek­tur­wett­be­werbs wur­den von der Jury die Ent­wür­fe zwei­er Archi­tek­tur­bü­ros aus­ge­wählt. Die­se erar­bei­te­ten gemein­sam eine Ver­schmel­zung ihrer Kon­zep­te, die nach erfolg­ter Abstim­mung mit der Gemein­de der Öffent­lich­keit vor­ge­stellt wer­den soll.

Die soge­nann­te Magis­tra­le soll die Schiffs­län­de und den Park am See­bahn­hof als öffent­li­che Ach­se ver­bin­den. Dadurch ent­ste­hen Begeg­nungs­zo­nen mit Hotel, Mari­na und Geschäfts­flä­chen für Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner sowie Fla­nie­ren­de. In den Erd­ge­schos­sen des neu­en Quar­tiers soll es neben Shops und Gas­tro­no­mie auch Ordi­na­tio­nen und Büro­flä­chen geben, wäh­rend in den obe­ren Eta­gen Woh­nun­gen, über­wie­gend als Haupt­wohn­sit­ze, ent­ste­hen, heißt es sei­tens der Projektanten.

Das tou­ris­ti­sche High­light soll ein 4*-Plus-Hotel dar­stel­len. Infra­struk­tur mit Gas­tro­no­mie, Semi­nar­räum­lich­kei­ten und Spa soll all­ge­mein nutz­bar sein. Die See­pro­me­na­de bleibt laut Pro­jekt­ent­wick­ler wei­ter­hin der brei­ten Öffent­lich­keit zugänglich.

Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf: Sehr posi­ti­ve Ent­wick­lun­gen im Zuge des Groß­pro­jekts ‘See­vier­tel Gmunden’

„Wir freu­en uns, dass auf den Flä­chen des Gmund­ner See­bahn­hofs und des ehe­ma­li­gen Park­ho­tels Mucha ein Vier­tel ent­steht, das allen Gmund­ne­rin­nen und Gmund­nern einen neu­en Lebens­raum bie­tet – mit Woh­nen, Nah­ver­sor­gung, Arbeits­plät­zen und Tou­ris­mus. Als Traun­see­stadt haben wir außer­dem vor allem dar­an Inter­es­se, den Zugang zur See­pro­me­na­de wei­ter­hin für alle zu ermöglichen.

Das See­vier­tel Gmun­den bringt eine wert­vol­le Auf­wer­tung für den Stadt­teil Traun­dorf und belebt das gesam­te Stadt­zen­trum als Berei­che­rung für Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner sowie unse­re Gäs­te aus dem In- und Aus­land“, freut sich Ste­fan Krapf, Bür­ger­meis­ter von Gmunden.