Textilmanufaktur Hermann Meisel GmbH–exzellenter Ausbildungsbetrieb

Die Tex­til­ma­nu­fak­tur Her­mann Mei­sel GmbH in Pins­dorf ist stolz auf ihre 5 Lehr­lin­ge. In 2 Lehr­be­ru­fen wur­den alle Lehr­ab­schluss­prü­fun­gen mit Aus­zeich­nun­gen bestan­den — die WKO Gmun­den gratuliert.

Der Fami­li­en­be­trieb stellt Pro­duk­te aus tex­ti­len Mate­ria­li­en für vie­le ver­schie­de­ne Berei­che her, wie bei­spiels­wei­se Fahr­zeug­ta­pe­zie­run­gen, Pols­ter­mö­bel, Boots­aus­stat­tun­gen, Son­nen­schutz und Son­der­fer­ti­gun­gen aller Art für den In- und Out­door­be­reich. Wei­ters fer­ti­gen sie auch Ver­de­cke, Tep­pi­che, Per­sen­ning, Hin­der­nis­schutz auf Ski­pis­ten und vie­les mehr. Für die­se hand­werk­li­chen Tätig­kei­ten sind Fach­kräf­te not­wen­dig, daher bil­det Her­mann Mei­sel Lehr­lin­ge in den Lehr­be­ru­fen Tape­zie­rer und Deko­ra­teu­re und Satt­ler / Fahr­zeug­satt­ler aus.

Für jun­ge Leu­te, die sich nach dem Abschluss der Schu­le ins Berufs­le­ben bege­ben, ist die inno­va­ti­ve Anwen­dung von tex­ti­len Mate­ria­li­en in allen Facet­ten eine sehr inter­es­san­te Auf­ga­be. Durch die Viel­fäl­tig­keit der Pro­dukt­pa­let­te von der Her­stel­lung bis zur Mon­ta­ge sowie War­tung und Instand­hal­tung ist in die­sem Bereich ein brei­tes Betä­ti­gungs­feld gege­ben. Viel­fach wer­den die Auf­ga­ben­be­rei­che der Tape­zie­rer, Deko­ra­teu­re und Satt­ler unter­schätzt. „Die Aus­bil­dung in die­sen Beru­fen bie­tet eine gute Lebens­grund­la­ge. Es ist die Auf­ga­be der Betrie­be, jun­ge Leu­te für und im Beruf zu begeis­tern.“ weiß Her­mann Mei­sel. „Das kann nur mit einer guten Aus­bil­dung erfol­gen, da die begeis­ter­ten Nach­wuchs­kräf­te die Basis für eine erfolg­rei­che Zukunft sind.“ stel­len Mar­tin Ettin­ger (Obmann) und Robert Ober­frank (Lei­ter) der WKO Gmun­den fest. Jeder Jugend­li­che soll sich umfang­reich über die künf­ti­ge Berufs­aus­bil­dung infor­mie­ren und dabei die Ange­bo­te der AMS Lehr­lings­mes­sen oder die Job Week der WKOÖ nutzen.

Guter und Aus­ge­zeich­ne­ter Erfolg bei Lehrabschlussprüfungen:

Als Tape­zie­rer und Deko­ra­teu­rin haben Kat­ja Brandt, Rosi­na Leit­ner (mit gutem Erfolg), Astrid Hue­mer (mit gutem Erfolg) die Lehr­ab­schluss­prü­fung bestan­den. Beim Satt­ler / Fahr­zeug­satt­ler haben Astrid Hue­mer, Ire­ne Wolfs­gru­ber und Maxi­mi­li­an Pen­zin­ger die Lehr­ab­schluss­prü­fung mit Aus­zeich­nung bestanden.