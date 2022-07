Tochter bedrohte Vater mit zwei Messern

In Ohls­dorf soll eine 27-Jäh­ri­ge ihren Vater mit zwei Küchen­mes­sern bedroht haben.

Am 25. Juli 2022 gegen 05:45 Uhr soll eine 27-Jäh­ri­ge ihren Vater in der gemein­sa­men Woh­nung im Bezirk Gmun­den mit dem Umbrin­gen bedroht haben. Laut Poli­zei schrie sie ihn an und bedroh­te ihn mit zwei Küchen­mes­sern. Der 57-jäh­ri­ge Vater ver­ließ dar­auf­hin sofort die Woh­nung und wähl­te den Notruf.

Im Zuge der Amts­hand­lung sei die 27-Jäh­ri­ge plötz­lich auf einen der ein­schrei­ten­den Poli­zis­ten los­ge­gan­gen. Sie wur­de dar­auf­hin fest­ge­nom­men und nach Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Wels in die Jus­tiz­an­stalt Wels über­stellt. Ver­letzt wur­de bei der Amts­hand­lung nie­mand, so die Polizei.