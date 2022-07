Traunsee Country 2022 + After Work-Party schon am Anfang

Gmun­den erweist sich Ende Juli wie­der als Wall­fahrts­ort für Cow­boys und Wes­tern Girls.

Coun­try-Fans aus dem gan­zen Land machen sich auf den Weg zum Traun­see Coun­try 2022, einem Muss in der Sze­ne. Das Bade­are­al am See­bahn­hof gilt als eine der zau­ber­haf­tes­ten Loca­ti­ons im Land, Schwim­men zwi­schen­durch und Wes­tern Sun­sets mit dem See­schloss Ort im Hin­ter­grund inklusive.

Die Musik ist ein­mal mehr vom Feins­ten: Den Ope­ner am Frei­tag, 29. 7., macht die Möd­lin­ger Band „New West (17 Uhr). Am Sams­tag, 30. 7., ste­hen „Still Coun­try“ aus Nuß­dorf am Atter­see (17 Uhr) und die mit­rei­ßen­den Local Heroes „Nash­ville“ (20 Uhr / Fotos) auf der Bühne.

Vor der Büh­ne ist wie immer ein Tanz­bo­den für die Line­dan­cers aus­ge­legt, den Cow­boys und Wes­tern Girls erfah­rungs­ge­mäß bis Kon­zert­schluss nicht mehr räumen.

Die bewähr­ten Ver­an­stal­ter – ÖAAB-Obmann Man­fred Andeß­ner und sein Team – garan­tie­ren eine berau­schen­de Ver­an­stal­tung und sor­gen auch wie­der für ein kuli­na­ri­sches Ange­bot, das kei­ne Wün­sche offen lässt.

AFTER WORK schon am Anfang mit “ALM­TAL KRAINER”

Ein gesel­lig-beschwing­ter Abend steht auch schon nach Ende der Auf­bau-Arbei­ten an. Zusam­men mit der Strand­bar See­lounge laden die Ver­an­stal­ter zu einer After Work-Par­ty mit der Band “Alm­tal Krai­ner” ein.

Don­ners­tag, 28. 7., 18.30 Uhr

Frei­er Eintritt

Soll­te das Wet­ter an einem der bei­den Fes­ti­val-Tage nicht mit­spie­len, wei­chen die Ver­an­stal­ter auf Sonn­tag, 31. 7., aus.