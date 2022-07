Über 44 Jahre Kindergartenprogramm der FF Oberweis

Im Juni 2022 begrüß­te die Feu­er­wehr Ober­weis alle Kin­der­gär­ten der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen mit vie­len Kin­dern und Kin­der­päd­ago­gin­nen im Feu­er­wehr­haus Ober­weis recht herzlich.

Die­ses all­jähr­lich mit den Schul­an­fän­gern in den Kin­der­gär­ten durch­ge­führ­te Pro­gramm soll den Kin­dern ver­deut­li­chen, wel­che Gefah­ren vom Feu­er und einem Brand aus­ge­hen können.Den Kin­dern wur­de in spie­le­ri­scher Art und Wei­se die Arbeit der Feu­er­wehr ver­mit­telt. Bei diver­sen Prak­ti­schen Übun­gen, durf­ten sich die Kin­der selbst an den ver­schie­dens­ten Gerä­ten versuchen.

Im Anschluss muss­te natür­lich der Hun­ger und Durst bekämpft wer­den, wobei wir der Fleisch­haue­rei Kinast und der Bäcke­rei Rein­gru­ber für die ver­bil­lig­ten Spei­sen recht herz­lich danken.Als Abschluss und klei­nen Höhe­punkt in den Augen der Kin­der, wur­den die­se mit den Feu­er­wehr­fahr­zeu­gen zu ihren Aus­gangs­punk­ten zurückgebracht.