20 Jahre Lebenshilfe in St. Georgen-Wo Menschen wirken

Zum 20-jäh­ri­gen Jubi­lä­um des Wohn­hau­ses und der Werk­stät­te in St. Geor­gen lädt die Lebens­hil­fe OÖ am 9. Sep­tem­ber zu einem Fest im neu gestal­te­ten Gar­ten. In den ver­gan­ge­nen zwei Jahrz­en­ten wur­den zahl­rei­che Kon­tak­te geknüpft und an Pro­jek­ten in der Regi­on mit­ge­wirkt. Nach der coro­nabe­ding­ten Pau­se freut sich die Lebens­hil­fe wie­der umso mehr auf Begeg­nun­gen und Mög­lich­kei­ten der Zusammenarbeit.

„Wir sind gut in der Gemein­de ver­netzt, sind täg­lich etwa für Ein­käu­fe unter­wegs. Die Leu­te ken­nen uns und es ist eine Selbst­ver­ständ­lich­keit, dass die Lebens­hil­fe in St. Geor­gen ist“, sagt Domi­nik Mai­er, Lei­ter der Werk­stät­te. Men­schen mit Beein­träch­ti­gung, die in der Werk­stät­te beschäf­tigt sind, arbei­ten im Rah­men der Inte­gra­ti­ven Beschäf­ti­gung auch in Unter­neh­men und die Lebens­hil­fe wirkt im Arbeits­kreis Inte­gra­ti­on der Gemein­de mit. Doch Coro­na hat eini­ge Pro­jek­te und Zusam­men­ar­bei­ten aus­ge­bremst und das Team sieht es an der Zeit, wie­der aufs Gas zu drü­cken. „Wir sind vol­ler Ideen und Taten­drang und hof­fen auf offe­ne Ohren bzw. freu­en wir uns über jede Kon­takt­auf­nah­me. Ziel ist es, nicht nur gese­hen zu wer­den, son­dern mit­ten­drin wirk­sam zu sein“, sagt Chris­toph Tre­metz­ber­ger, Lei­ter des Wohn­hau­ses. Dabei soll in der Zukunft auch der neu gestal­te­te Gar­ten, der bei der Jubi­lä­ums­fei­er eröff­net wird, ein Ort für Begeg­nun­gen wer­den. „End­lich kön­nen wir wie­der Fes­te fei­ern und wir nut­zen unse­ren neu­en Gar­ten gleich, um dort aktiv Kon­tak­te zu knüp­fen“, sagt Horst Leb­schy, Obmann der Arbeits­grup­pe St. Geor­gen der Lebens­hil­fe. Das Jubi­lä­ums­fest fin­det am 9. Sep­tem­ber ab 14.00 Uhr im Gar­ten der Lebens­hil­fe statt.

Ver­läss­li­ches Teamwork

Die Mitarbeiter*innen des Wohn­hau­ses und der Werk­stät­te sind ein ein­ge­spiel­tes Team, das sich gegen­sei­tig aus­hilft und die beglei­te­ten Men­schen mit Beein­träch­ti­gung dabei unter­stützt, sich in der Regi­on zu ver­net­zen. „Wir kön­nen auch mega stolz dar­auf sein, wie wir die anstren­gen­de Coro­na­zeit gemeis­tert haben“, sagt Domi­nik Mai­er und Chris­toph Tre­metz­ber­ger ergänzt: „Unse­re Berüh­rungs­punk­te mit der Gesell­schaft ent­ste­hen nicht zuletzt durch enga­gier­te Mitarbeiter*innen, die mit unse­ren Bewohner*innen Fes­te und Ein­rich­tun­gen wie das Frei­bad besu­chen. Hier kön­nen Men­schen aktiv etwas bewir­ken.“ Ein Beweis für das tol­le Mit­ar­bei­ter­team ist auch, dass zahl­rei­che ehe­ma­li­ge Praktikant*innen und Zivil­die­ner für den Beruf des Behin­der­ten­be­glei­ters begeis­tert wer­den konn­ten und nun als fixe Mitarbeiter*innen ins Team auf­ge­nom­men wurden.

Ein­la­dung zum 20 Jah­re Jubi­lä­um Lebens­hil­fe OÖ in St. Georgen:

Frei­tag, 9. Sep­tem­ber ab 14.00 Uhr im Gar­ten von Werk­stät­te und Wohn­haus der Lebens­hil­fe OÖ, Maut­hau­sen­er­stra­ße 52; mit u.a. musi­ka­li­scher Beglei­tung durch die Markt­mu­sik, Gril­le­rei und Weinverkostung.