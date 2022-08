Urlauberpärchen aus Klettersteig gerettet

Ein Urlau­ber­pär­chen musst am Don­ners­tag aus dem Dra­chen­wand­klet­ter­steig geret­tet werden.

Ein 26-jäh­ri­ger Deut­scher und eine 23-jäh­ri­ge Deut­sche stie­gen am 25. August 2022 zwi­schen 14:00 und 15:00 Uhr in den im Gemein­de­ge­biet von Mond­see gele­ge­nen Dra­chen­wand­klet­ter­steig ein. Zwi­schen 18:00 und 19:00 Uhr kamen sie im Gip­fel­be­reich des Stei­ges an. Kurz zuvor wur­den die bei­den von einem ein­hei­mi­schen 42-jäh­ri­gen Klet­ter­steig­ge­her aus dem Bezirk Salz­burg-Umge­bung über­holt. Die­ser stieg über den Steig wie­der nach unten und bemerk­te, dass die bei­den Deut­schen schon sehr ent­kräf­tet waren. Er ent­schloss sich, den bei­den zu hel­fen und stieg mit ihnen gemein­sam gip­fel­wärts aus dem Steig aus.

Da der 26-Jäh­ri­ge und die 23-Jäh­ri­ge nach Ein­schät­zen des 42-Jäh­ri­gen den anspruchs­vol­len Abstieg über den Saugra­ben (Klaus­gra­ben) in deren erschöpf­ten Zustand nicht mehr bewäl­ti­gen wer­den kön­nen, alar­mier­te er die Berg­ret­tung und führ­te die erschöpf­ten Klet­ter­steig­ge­her zu einer nahen gele­ge­nen Forst­stra­ße. Dort konn­te die Berg­ret­tung zufah­ren, alle Betei­lig­ten auf­neh­men und sicher ins Tal bringen.

Die Urlaubs­gäs­te gaben gegen­über dem Beam­ten der Alpin­po­li­zei an, dass sie zuvor erst zwei kür­ze­re und leich­te­re Klet­ter­stei­ge in der Säch­si­chen Schweiz durch­stie­gen haben. Infor­ma­tio­nen über den Klet­ter­steig hol­ten die bei­den via Inter­net ein. Topo oder der­glei­chen wur­de nicht zu Rate genom­men. Auch mit der Schwie­rig­keits­ska­la (A‑F/G) waren die bei­den nicht vertraut.

Die Aus­rüs­tung der bei­den für solch eine Unter­neh­mung war eben­falls nicht aus­rei­chend. Hat­ten doch die bei­den ledig­lich leich­te Halb­schu­he ohne ent­spre­chen­de Pro­fil­soh­le an. Zudem besa­ßen bei­de kei­nen Klet­ter­helm. Der Dra­chen­wand­klet­ter­steig ist auf der Klet­ter­steigska­la von A‑F/G mit C/D bewer­tet und wird mit zwei Stun­den Durch­stiegs­zeit ange­ge­ben. Im Ein­satz stan­den Kame­ra­den der Berg­ret­tung sowie ein Alpin­po­li­zist, berich­tet die Polizei.