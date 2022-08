3 neue christliche Symbole in Ebensee-Eines der beliebtesten Wanderziele, der, oder die Signalkogel, wurden mit einem Gipfelkreuz versehen!

Vom Lang­bath­see geht man in etwa einer Stun­de auf den vor­de­ren Signal­ko­gel (906m), um den gewal­ti­gen Aus­blick auf den See und ins Höl­len­ge­bir­ge zu genie­ßen. Und seit kur­zem ist der Gip­fel, neben dem Gip­fel­buch um eine Attrak­ti­on rei­cher: der Baum wird von einem wun­der­schön geschnitz­tem Gip­fel­kreuz geziert.

Wenn man aber wei­ter­geht, um auch den Hin­te­ren Signal­ko­gel zu besu­chen, so fin­det man nun auch dort ein Kreuz am höchs­ten Punkt in 1014m. Um den Rund­wan­der­weg in atem­be­rau­ben­der Land­schaft abzu­schlie­ßen, kann man übers „Lueg“ zum hin­te­ren Lang­bath­see wan­dern und wei­ter zum Aus­gangs­punkt am Vor­de­ren Langbathsee.Doch unter­wegs an einem Aus­sichts­punkt, hat sich ein Wan­de­rer mit einem selbst­ge­stal­te­tem Sym­bol ver­ewigt ein Kreuz in einem Steinhaufen,dass die­sen beson­de­ren Platz kennzeichnet.

Lei­der gibt es kei­ner­lei Anga­ben der Schöp­fer, die die­se Land­schaft mit einem beson­de­ren christ­li­chen Sym­bol gekenn­zeich­net haben. Aber eins kann man sagen, der Weg zum Ziel wur­de dadurch zu etwas Beson­de­rem gemacht.