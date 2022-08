70 Jahre Markterhebung Altmünster

Am 9. Juni 1956 wur­de der Ort Alt­müns­ter zur Markt­ge­mein­de erho­ben. Ein geschicht­li­cher Höhe­punkt, der durch den dama­li­gen Lan­des­haupt­mann Hein­rich Gleiß­ner den Weg in die Alt­müns­te­r­er Chro­nik fand.

BGM Mar­tin Pel­zer durf­te am Sonn­tag, den 7.8.2022 sei­nem Vor­gän­ger Josef Wehin­ger im Geden­ken an die­sen his­to­ri­schen Moment, die Fei­er­lich­keit zur Markt­er­he­bung eröff­nen. Nach der Fest­mes­se in der Pfarr­kir­che von Alt­müns­ter, ging es im Fest­zug zum Gemein­de­amt und ins ehe­ma­li­ge Feu­er­wehr­de­pot, um die­sen denk­wür­di­gen Moment zu feiern.

Im Bei­sein zahl­rei­cher Ehren­gäs­te, dar­un­ter unter ande­rem BGM von Gosau Mar­kus Schmar­an­zer, BGM Jür­gen Berch­ta­ler von Pins­dorf, NR Bet­ti­na Zopf, NR Eli­sa­beth Feicht­in­ger sowie Abord­nun­gen von Alt­müns­te­r­er Ver­ei­nen und natür­lich Gäs­ten aus Alt­müns­ter wur­de von BGM Mar­tin Pel­zer mit dem Vor­trag der Alt­müns­te­r­er Chro­nik ein Zei­chen der Ehre an die Amts­vor­gän­ger gesetzt. Ein Moment, den auch Ehren­bür­ger und ehe­ma­li­ger Bür­ger­meis­ter Josef Treml in einer beein­dru­cken­den Rede zu wür­di­gen wusste.

Nach kurz­wei­li­gen Anspra­chen nutz­te das Duo Fritz Stingl und Andi Reit­in­ger die Gunst der Stun­de und begeis­ter­ten die anwe­sen­den Gäs­te mit hoch­ka­rä­ti­ger Musik aus dem Salzkammergut.