Alkolenkerin kam von Fahrbahn ab

Eine Alko­len­ke­rin ist in der Nacht auf Sonn­tag mit über zwei Pro­mil­le von der Fahr­bahn abgekommen.

Eine 27-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Salz­burg Umge­bung lenk­te am 7. August 2022 kurz nach 4 Uhr ihren Pkw auf der B 154 Rich­tung Straß­wal­chen. In Zell am Moos kam die Len­ke­rin links von der Fahr­bahn auf das Ban­kett ab und blieb letzt­end­lich am Grün­strei­fen stehen.

Fahr­zeug über­schlug sich

Die Len­ke­rin ver­such­te wie­der auf die Fahr­bahn zu len­ken, tou­chier­te dabei ein blin­ken­des Blink­licht im Bereich des Fahr­bahn­tei­lers, wor­auf­hin sich der Pkw über­schlug und auf dem Dach zum Lie­gen kam. Die Ver­un­fall­te konn­te sich noch selbst­stän­dig aus dem Fahr­zeug befrei­en. Ein nach­kom­men­der Fahr­zeug­len­ker ver­stän­dig­te die Ein­satz­kräf­te. Ein durch­ge­führ­ter Alko­mat­test ergab einen Wert von 2,2 Pro­mil­le. Die Len­ke­rin muss­te ihren Füh­rer­schein abge­ben und wird ange­zeigt, berich­tet die Polizei.