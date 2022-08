Bei Forstarbeiten tödlich verletzt

In St. Gil­gen am Wolf­gang­see ist ein 33-jäh­ri­ger Land­wirt von einem umstür­zen­den Baum ein­ge­klemmt und getö­tet wor­den. Der Vater fand den Ver­un­glück­ten erst Stun­den spä­ter. Für den Mann kam jede Hil­fe zu spät.

Am 16. August 2022 war ein 33-jäh­ri­ger Flach­gau­er in einem Wald­stück in der Nähe des elter­li­chen Bau­ern­hofs in St. Gil­gen mit Forst­ar­bei­ten beschäf­tigt. Der Arbeits­be­reich war stei­les und mit Fel­sen durch­setz­tes Gelän­de mit losem Holz und Geröll.

Am Nach­mit­tag woll­te der 33-Jäh­ri­ge im Steil­ge­län­de einen ver­klemm­ten Baum­stamm mit der Motor­sä­ge auf­ar­bei­ten. Ober­halb des Ein­hei­mi­schen kam es zur Ent­wur­ze­lung eines Bau­mes. Der Baum stürz­te in wei­te­rer Fol­ge das stei­le Wald­stück in Rich­tung des 33-Jäh­ri­gen und prall­te mit vol­ler Wucht gegen ihn.

Vater fand den Ver­un­glück­ten erst Stun­den später

Durch den ent­wur­zel­ten Baum wur­de der Mann gegen den auf­zu­ar­bei­ten­den Baum gescho­ben und erlitt dabei töd­li­che Ver­let­zun­gen. Der Ver­un­glück­te wur­de am Abend von sei­nem Vater ein­ge­klemmt zwi­schen den Bäu­men gefun­den. Die Ber­gung des töd­lich Ver­un­glück­ten wur­de von der Berg­ret­tung St. Gil­gen durch­ge­führt, berich­tet die Polizei.