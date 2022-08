Bergsteiger (69) bei Absturz auf Brennerin in Steinbach am Attersee tödlich verunglückt

Ein 69-jäh­ri­ger Berg­stei­ger ist am Sams­tag bei einer Berg­tour auf die 1.602 Meter hohe Bren­ne­rin töd­lich ver­un­glückt. Der Ver­un­glück­te wur­de bei einer Such­ak­ti­on Sonn­tag­nach­mit­tag aufgefunden.

“Ein 69-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck unter­nahm am 27. August 2022 ab etwa 18:30 Uhr im Gemein­de­ge­biet Stein­bach am Atter­see eine Berg­tour auf die 1.602 Meter hohe Bren­ne­rin. Er stieg vom Ort­schafts­be­reich Has­lach über den soge­nann­ten Bren­ner­rie­sen­steig in Rich­tung Gip­fel auf.

Auf einer See­hö­he von ca. 990 Meter rutsch­te er ver­mut­lich aus, stürz­te über eine 60 Meter hohe Fels­wand ab und rutsch­te anschlie­ßend noch etwa 40 Höhen­me­ter über stei­les mit Gras bewach­se­nes Gelän­de ab. Sein Ruck­sack blieb an einem quer lie­gen­den Baum hän­gen. Der Berg­stei­ger wur­de noch über den Baum­stamm geschleu­dert und kam anschlie­ßend im stei­len Gelän­de zum Liegen.

Ange­hö­ri­ge erstat­te­ten am 28. August 2022 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Unter­ach die Anzei­ge und es wur­de von der Bezirks­haupt­mann­schaft Vöck­la­bruck eine Such­ak­ti­on durch die Alpin­po­li­zei und den Berg­ret­tungs­dienst ange­ord­net. Der Berg­ret­tungs­dienst rück­te mit zwei Hun­de­füh­rer eben­so wie die Alpin­po­li­zei zum Ein­satz aus.

Der Leich­nam des töd­lich abge­stürz­ten Berg­stei­gers konn­te um 15:30 Uhr auf­ge­fun­den wer­den. Er wur­de von den Mit­glie­dern des Berg­ret­tungs­diens­tes gebor­gen und zu Tal gebracht”, berich­tet die Polizei.

