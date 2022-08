Dorffest Gschwandt, ein Fest mit Seltenheitswert

Am Sams­tag 27.8.2022 war­te­ten alle schon gespannt auf das Dorf­fest mit Prä­sen­ta­ti­on des Hei­mat­bu­ches Gschwandt. Um 17:00 Uhr ging es los und da ström­ten wirk­lich aus allen Him­mels­rich­tun­gen die Besu­cher her­bei. Schnell stand fest: es war ein Tref­fer in‘s Schwarze!

Eini­ge Ver­ei­ne aus Gschwandt sorg­ten zur Genü­ge für das leib­li­che Wohl der Gäs­te (küh­les Eggen­ber­ger „Bier von hier” muss­te eini­ge Male nach­ge­holt wer­den), für die Kleins­ten gab es eine Hüpf­burg der Mol­ke­rei Gmun­den, Kin­der­schmin­ken und bema­len von Stei­nen und musi­ka­lisch spiel­te beim Dorf­fest der Musik­ver­ein Gschwandt mit Kapell­meis­ter Lukas Lahn­in­ger auf.

Der Höhe­punkt des Dorf­fes­tes dann um 19:00 Uhr im Mehr­zweck­saal der Volks­schu­le. Schon lan­ge erwar­tet wur­de das Hei­mat­buch Gschwandt der Öffent­lich­keit prä­sen­tiert. Anwe­send hun­der­te Bewoh­ner von Gschwandt und als Ehren­gäs­te Natio­nal­rä­tin Bet­ti­na Zopf, Lan­des­rä­tin Michae­la Lan­ger-Wenin­ger, Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter und Bgm. von Scharn­stein Rudolf Raf­fels­ber­ger, die Alt­bür­ger­meis­ter von Gschwandt Hans Koth­mayr und Franz Wampl,Pfarrer Alo­is Kain­ber­ger und vie­le mehr. Nach der Begrü­ßung durch den Haus­herrn Bgm. Fritz Steindl über­nah­men die hüb­schen Mode­ra­to­rin­nen Ingrid Holz­in­ger und Ber­na­dett Hum­mer das Mikro­fon und führ­ten in äußerst char­man­ter Wei­se durch das Pro­gramm. Musi­ka­li­sche Lecker­bis­sen gab es zwi­schen­durch mit dem Kir­chen­chor Gschwandt unter Lei­tung von Anna-Maria Hau­er und der Sän­ger­run­de Gschwandt unter Lei­tung von Edu­ard Fried­rich. Für den guten Ton ver­ant­wort­lich war Kon­su­lent Franz Schindlauer.

Und dann wur­de der Autor des Hei­mat­bu­ches Gschwandt Edmund Brandl auf die Büh­ne gebe­ten. Ohne ihn wäre wohl das Meis­ter­werk mit mehr als 300 Sei­ten nicht zustan­de gekom­men. Er aber wider­sprach und bedank­te sich bei den vie­len Hel­fern im Hin­ter­grund und beton­te, dass es ohne die­sem Team unter dem Haupt­ver­ant­wort­li­chen ViceBgm. Mathi­as Buch­in­ger kein Hei­mat­buch geben wür­de. Edmund Brand­ner gab dann eine Lese­pro­be aus sei­nem Werk zum Bes­ten und ern­te­te tosen­den Applaus. Für sei­ne groß­ar­ti­ge Arbeit erhielt Brand­ner von Bgm. Steindl das gol­de­ne Ehren­zei­chen der Gemein­de Gschwandt und ein Geschenk als Dan­ke­schön über­reicht. Im Anschluss wur­den eini­ge Mit­strei­ter des Buches vor den Vor­hang geholt und eben­falls mit einem signier­ten Hei­mat­buch, einen Blu­men­strauß für die Damen, ein gutes Wein­derl für die Her­ren und Gut­schei­ne geehrt.

Es ist also voll­bracht und mit gro­ßer Freu­de konn­ten sich die Bewoh­ner von Gschwandt mit ihren erhal­te­nen Gut­schei­nen gleich das Hei­mat­buch vor Ort abho­len. Edmund BRAND­NER signier­te das Buch auf Wunsch, dass sei­ne Fin­ger zum Glü­hen brach­te. Anschlie­ßen wur­de das Dorf­fest gemüt­lich fort­ge­setzt (der Regen kam erst zu spä­te­rer Stun­de) und wie­der wur­de der Beweis erbracht: Gschwandt ist und bleibt lebens,- und lie­bens­wert, ein Ort zum Wohl­füh­len in dem das funk­tio­nie­ren­de Dorf­le­ben an ers­ter Stel­le steht.