Kriegsrelikt am Ufer des Hallstättersees gefunden

Ein 60-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Salz­burg-Umge­bung fand am 18. August 2022 gegen 12:30 Uhr im Bereich des Schlos­ses Grub, am Ufer des Hall­stät­ter­sees, eine ver­däch­ti­ge Glas­phio­le mit einer brau­nen Flüs­sig­keit. Ein Spreng­stoff­ex­per­te der Poli­zei konn­te den Gegen­stand als Glas­am­pul­le einer deut­schen Übungs­bom­be mit roter Rauch­la­dung identifizieren.

Da sich in sol­chen Phio­len Chlor­sul­fon­säu­re oder Schwe­fel­säu­re befin­det, wur­de der Ent­mi­nungs­dienst des Bun­des­hee­res alar­miert, der gegen 15:00 Uhr in Bad Goi­sern am Hall­stät­ter­see ein­traf. Die­ser sicher­te die Phio­le und stell­te sie sicher, so die Polizei.