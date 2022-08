Motorradlenker prallte gegen Leitschiene

Ein 61-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Kirch­dorf an der Krems lenk­te am 31. Juli 2022 gegen 09:00 Uhr sein Motor­rad auf der B120 Scharn­stei­ner Stra­ße im Gemein­de­ge­biet Gschwandt von St. Kon­rad kom­mend Rich­tung Gmun­den. Auf Höhe Stra­ßen­ki­lo­me­ter 8,35 kam er aus bis­her unbe­kann­ten Grün­den in einer Links­kur­ve von der Fahr­bahn ab und prall­te in die dort befind­li­che Stra­ßen­leit­schie­ne. Dabei zog er sich schwe­re Ver­let­zun­gen zu. Nach der Erst­ver­sor­gung flog der Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 den Mann ins Kli­ni­kum Wels, so die Polizei.