Motorradlenker stirbt bei Kollision

Töd­li­che Ver­let­zun­gen erlitt Diens­tag­mit­tag ein 66-jäh­ri­ger Motor­rad­len­ker bei einer Kol­li­si­on mit einem PKW in einem Kreu­zungs­be­reich in Berg im Attergau.

Der 78-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr am 30. August 2022 gegen 11:45 Uhr mit sei­nem PKW in Berg im Atter­gau auf dem Güter­weg Wöt­zing in Rich­tung L540 Atter­gau­stra­ße. Im Kreu­zungs­be­reich mit der L540 Atter­gau­stra­ße beab­sich­tig­te er, laut Poli­zei die­se in Rich­tung Güter­weg Hip­ping zu überqueren.

Beim Ein­fah­ren in Kreu­zung Motor­rad­fah­rer übersehen

Zur glei­chen Zeit fuhr ein 66-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den mit sei­nem Motor­rad auf der L540 Atter­gau­stra­ße in Rich­tung St. Geor­gen im Atter­gau. Der 78-Jäh­ri­ge soll laut eige­nen Anga­ben das her­an­na­hen­de Motor­rad über­se­hen haben und fuhr in die Kreu­zung ein. Dabei kam es zu einer Kol­li­si­on der bei­den Fahrzeuge.

Motor­rad­len­ker in Gra­ben geschleu­dert — Reani­ma­ti­on blieb erfolglos

Der 66-Jäh­ri­ge wur­de durch die Wucht des Auf­pralls in einen angren­zen­den Gra­ben geschleu­dert und erlitt dabei schwers­te Ver­let­zun­gen. Das Motor­rad prall­te in die Leit­schie­ne und blieb auf der Fahr­bahn lie­gen. Der 66-Jäh­ri­ge wur­de sofort von nach­kom­men­den PKW-Len­kern bezie­hungs­wei­se der ein­tref­fen­den Ret­tung reani­miert. Für ihn kam jedoch jede Hil­fe zu spät. Er ver­starb auf Grund sei­ner schwe­ren Ver­let­zun­gen noch an der Unfall­stel­le, berich­tet die Polizei.

Quel­le: LPD OÖ, Foto: laumat.at