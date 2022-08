Der alt­be­währ­ter Pos­ten­kom­man­dant Franz Six ist in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand eingetreten.

Für sei­ne ver­läss­li­che und immer freund­li­che Arbeit möch­te ich mich bei ihm noch ein­mal herz­lich bedan­ken. Sei­nem Nach­fol­ger Chris­ti­an Fed­ri­got­ti wün­sche ich auf die­sem Weg alles Gute für sei­ne Arbeit in Vöck­la­markt. “Ich habe ihn in den letz­ten Jah­ren als sehr ange­neh­men und kom­pe­ten­ten Men­schen ken­nen­ge­lernt und freue mich auf die gemein­sa­me Arbeit in und für Vöck­la­markt.”, so Bür­ger­meis­ter Alo­is Six