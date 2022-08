SPG muki Ebensee startet mit zwei EM-Titel in die neue Saison

Die SPG muki Eben­see durf­te im Juni inner­halb von zwei Wochen gleich zwei Euro­pa­meis­ter­ti­tel fei­ern. Nach­wuchs-Ass Ben­ja­min Gir­lin­ger hol­te als Euro­pas Nr. 1 der U 13-Spie­ler in Mon­te­ne­gro den EM-Titel.

Muki-Team­ka­pi­tän Ivan Kara­bec ließ mit sei­nem tsche­chi­schen Part­ner Jiri Graf als Außen­sei­ter in Rimi­ni EM-Dop­pel-Gold der Senio­ren 40+ fol­gen. Mit ent­spre­chend brei­ter Brust star­tet das Muki-Trio in die neue Bun­des­li­ga-Sai­son. Lukas Stü­ger, der Lokal­ma­ta­dor, ergänzt das Team und möch­te an sei­ne tol­len Vor­jah­res­leis­tun­gen anschlie­ßen. Sams­tag, 3.9., 15:00, gas­tiert der SV Leo­ben in Eben­sees Sportmittelschule.

Sek­ti­ons­lei­ter Ried­ler gibt die Marsch­rich­tung vor: „Wir wol­len um die Sto­ckerl­plät­ze mitspielen.“