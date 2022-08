Tauchschülerin am Attersee tödlich verunglückt

Eine 54-jäh­ri­ge Tauch­schü­le­rin soll am Sonn­tag bei einem Not­auf­stieg von einem Tauch­gang im Atter­see bei Unter­ach am Atter­see töd­lich ver­un­glückt sein.

“Die Deut­sche war mit einem Tauch­leh­rer und einem zwei­ten Tauch­schü­ler nahe Unter­ach am Atter­see unter­wegs. Offen­bar war es dann in einer Tie­fe von rund 15 Metern zu Pro­ble­men gekom­men. Die 54-Jäh­ri­ge unter­nahm einen Not­auf­stieg”, berich­tet die Kro­nen­Zei­tung am Sonn­tag­abend in ihrer Online­aus­ga­be. Für die 54-Jäh­ri­ge kam schein­bar jede Hil­fe zu spät. Genaue­re Infor­ma­tio­nen gab es am Abend vor­erst noch nicht.

Quel­le: laumat.at