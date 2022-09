Berggottesdienst des Bezirksfeuerwehrkommandos Vöcklabruck

Am Sonn­tag, den 04.09.2022 wur­de der Berg­got­tes­dienst des Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dos Vöck­la­bruck als Dank­got­tes­dienst am Migl­berg in Weyregg am Atter­see abgehalten.

Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant Ober­brand­rat Wolf­gang Huf­nagl begrüß­te die zahl­rei­chen Got­tes­dienst­be­su­che­rin­nen und Got­tes­dienst­be­su­cher, beson­ders den Feu­er­wehr­prä­si­dent Robert May­er, MSc.mit sei­ner Gat­tin. Der Got­tes­dienst wur­de von Bezirks­feu­er­wehr Kurat Dia­kon Her­bert Schil­ler abgehalten.

Die Für­bit­ten wur­den von Jung­feu­er­wehr­mit­glie­dern der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Ober­aschau gele­sen. Für die musi­ka­li­sche Umrah­mung des Got­tes­diens­tes sorg­te die Brand­steig­mu­si. Anschlie­ßend wur­den noch eini­ge gemüt­li­che Stun­den beim Schö­be­rin­ger­hof zugebracht.