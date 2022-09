Clubkonzert im OKH Vöcklabruck-Mundart-Jazz am 15.September

Das OKH lädt am 15. Sep­tem­ber herz­lich zu einer neu­en Aus­ga­be der „Thursdays4Jazz“Konzerte ein.Immer am zwei­ten Don­ners­tag im Monat heißt es in der Bar des OKH „Jazz Sur­priz­ze“ mit regio­na­len Musi­kern und Musi­ke­rin­nen. Die­sen Monat ist mit „Wild at Heart“ eine Band zu Gast, die sich einem ganz neu­ar­ti­gen Jazz­stil ver­schrie­ben hat: Mundart-Jazz.

Die acht Musiker:innen von „Wild at Heart“ bestehend aus Cor­ne­lia Wild (Gesang), Ger­hard Vor­au­er (Pia­no, Key­board), Chris­ti­an Huber (Bass), Wolf­gang Zil­les (Trom­pe­te), Chris­ti­an Bach­ner (Saxo­fo­ne), Mari­on Riep­ler (Posau­ne) und Micha­el Eck­lmayr (Schlag­zeug, Per­cus­sion) sind alle­samt Jazz-Pro­fis und bie­ten dem Publi­kum nun einen inno­va­ti­ven Zugang zu Jazz­klän­gen – näm­lich mit Mund­art­tex­ten. Die­se stam­men aus der Feder des Band­lea­ders und Gitar­ris­ten Wolf­ram Stelz­mül­ler. Zusätz­lich wur­de das Reper­toire von „Wild at Heart“ durch die Musik aus Nord- und Süd­ame­ri­ka, Afri­ka und dem Bal­kan inspi­riert. Besun­gen wer­den sowohl poli­ti­sche als auch zwi­schen­mensch­li­che The­men – stets beglei­tet von einem Augenzwinkern.

Die Ver­an­stal­tung beginnt um 20:30 Uhr. Der Ein­tritt beträgt an der Abend­kas­sa fünf­zehn Euro bzw. zehn Euro als ermä­ßig­tes Ticket.

Wei­ter­füh­ren­de Infos sind via www.okh.or.at zu finden.